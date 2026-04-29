Cartel de la Feria de San Isidro 2026: cuándo empieza, fechas clave, programa y todas las corridas de toros en Las Ventas

El 2 de mayo es un día especial en Madrid y está a la vuelta de la esquina. Es el Día de la Comunidad de Madrid que cuenta con su propia Feria de Toros, los día 1, 2 y 3 de mayo en Las Ventas, pero lo cierto es que esta plaza de toros apenas tendrá descanso ya que días después llega la esperada Feria de San Isidro 2026 , con un cartel que ya se conoce y que arranca el 8 de mayo cargada de nombres fuertes y también algún que otro guiño a quienes vienen empujando desde abajo. No es una feria corta ni ligera, más bien todo lo contrario si tenemos en cuenta su calendario, ya que durante semanas prácticamente no habrá descanso.

Además, la Feria de San Isidro 2026 mantiene ese equilibrio que tanto la caracteriza y de este modo, como decimos, tenemos a grandes figuras, sí, pero también hay hueco para toreros menos habituales y para ganaderías que no siempre aparecen en los grandes carteles. Eso, al final, es lo que le da interés a cada tarde así que toma nota porque te explicamos ahora todo sobre esta feria, cuándo es, el programa y todo el calendario de corridas.

Cuándo empieza la Feria de San Isidro 2026

La Feria de San Isidro 2026 arrancará el viernes 8 de mayo y, a partir de ahí, el ritmo será continuo durante varias semanas. Antes, como es tradición, habrá un pequeño aperitivo con la mencionada Feria de la Comunidad de Madrid, que se celebra del 1 al 3 de mayo y sirve para calentar motores, pero una vez dentro del ciclo principal, apenas hay respiro. De hecho, sólo se han fijado cuatro días sin festejos, todos en lunes: 11, 18 y 25 de mayo, además del 1 de junio. El resto del tiempo, habrá toros prácticamente cada tarde.

Pero no sólo eso ya que cuando termina el bloque principal, todavía quedan dos fechas que suelen tener bastante tirón. Por un lado, la corrida In Memoriam del 7 de junio, dedicada este año a Ignacio Sánchez Mejías, y por otro la Beneficencia, el 14 de junio, que suele reunir carteles muy potentes.

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Programa de la Feria taurina de San Isidro 2026

Si se mira el conjunto, la dimensión de la feria es bastante clara. En total hay 21 corridas de toros, 3 novilladas con picadores y 2 festejos de rejones. Es decir, prácticamente un mes entero de actividad. En cuanto a nombres, la cifra también impresiona: 58 toreros anunciados. De ellos, 44 son matadores, a los que se suman 5 rejoneadores y 9 novilleros. En el apartado ganadero, participan 23 hierros distintos, lo que permite ver encastes muy variados.

Entre los que más presencia tendrán están Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián o Víctor Hernández, que harán tres paseíllos. Otros como Roca Rey (aunque sufrió una cogida en Sevilla días atrás y todavía se recupera), Sebastián Castella o Daniel Luque repetirán en dos tardes, algo habitual en este tipo de ferias.

También aparecen nombres nuevos o menos habituales en este escenario. Es el caso de Bruno Aloi, Manuel Diosleguarde o Tristán Barroso, que llegan con la oportunidad de confirmar y hacerse notar en Madrid. Y dentro del calendario hay además citas señaladas, como la Corrida de la Prensa del 28 de mayo, que suele mantener un carácter especial dentro del ciclo.

Corridas de toros en Las Ventas: calendario

Este es el calendario completo, organizado por fechas:

8 de mayo. Toros de Núñez del Cuvillo para Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso

Toros de Núñez del Cuvillo para Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso 9 de mayo. Toros de La Quinta para Perera, Luque y Tomás Rufo

Toros de La Quinta para Perera, Luque y Tomás Rufo 10 de mayo. Toros de Conde de Mayalde para Galván, Román y Caballero

Toros de Conde de Mayalde para Galván, Román y Caballero 12 de mayo. Novillada con picadores (Montealto)

Novillada con picadores (Montealto) 13 de mayo . Toros de Partido de Resina para Ferrera, Calita y Colombo

. Toros de Partido de Resina para Ferrera, Calita y Colombo 14 de mayo. Toros de El Parralejo para Castella, Luque y De Miranda

Toros de El Parralejo para Castella, Luque y De Miranda 15 de mayo. Toros de El Torero para Urdiales, Fortes y Fernando Adrián

Toros de El Torero para Urdiales, Fortes y Fernando Adrián 16 de mayo. Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Diosleguarde

Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Diosleguarde 17 de mayo. Toros de Fuente Ymbro para Perera, Ureña y Fernando Adrián

Toros de Fuente Ymbro para Perera, Ureña y Fernando Adrián 19 de mayo. Novillada (Fuente Ymbro)

Novillada (Fuente Ymbro) 20 de mayo . Toros de Saltillo para Venegas, Leal y De Castilla

. Toros de Saltillo para Venegas, Leal y De Castilla 21 de mayo. Toros de Puerto de San Lorenzo para Manzanares, Ortega y Aguado

22 de mayo. Toros de Victoriano del Río para Castella, De Justo y Tomás Rufo

Toros de Victoriano del Río para Castella, De Justo y Tomás Rufo 23 de mayo. Rejones con Cartagena, Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza

Rejones con Cartagena, Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza 24 de mayo . Toros de Alcurrucén para Fortes, De Miranda y Víctor Hernández

. Toros de Alcurrucén para Fortes, De Miranda y Víctor Hernández 26 de mayo. Novillada (Conde de Mayalde)

Novillada (Conde de Mayalde) 27 de mayo . Toros de Pedraza de Yeltes para Fonseca, Molina y Jarocho

. Toros de Pedraza de Yeltes para Fonseca, Molina y Jarocho 28 de mayo. Corrida de la Prensa con toros de Juan Pedro Domecq con Roca Rey, Diego Urdiales y Bruno Aloi.

29 de mayo. Toros de Garcigrande para Morenito, Talavante y Aguado

Toros de Garcigrande para Morenito, Talavante y Aguado 30 de mayo . Rejones con Rui Fernandes, Ventura y Lea Vicens

. Rejones con Rui Fernandes, Ventura y Lea Vicens 31 de mayo. Toros de Adolfo Martín para Ferrera, Escribano y Ureña

Junio: