Toros en Madrid el 2 de mayo: cartel, fechas, horario, entradas y dónde son

Madrid vive esta semana de una forma especial, y es que por un lado, está el Puente del 1 de mayo que activará planes de todo tipo, pero por otro lado, está la celebración del 2 de mayo en toda la comunidad y que además contará con una Feria de Toros que muchos aficionados llevaban tiempo esperando. De este modo, os queremos ofrecer ahora toda la información sobre los Toros en Madrid para el 2 de mayo, para una corrida que de alguna manera sirve de antesala a San Isidro, lo que siempre le da un punto extra de interés.

Este 2026 el calendario ha jugado además a favor. El festivo cae en viernes, así que el fin de semana largo está asegurado y eso se traduce en más gente en Madrid y también en más movimiento alrededor de la plaza. De hecho, las entradas ya llevan días con bastante demanda, sobre todo en determinadas zonas. A partir de ahí, conviene tener claro qué hay exactamente programado, quién torea y cuánto puede costar sentarse en el tendido.

Fechas y horario de las corridas de toros por el 2 de mayo

La Feria de la Comunidad de Madrid se celebra del 1 al 3 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas, con tres tardes consecutivas de toros y novillos. No hay cambios en los horarios: los festejos empiezan todos a las 18:30.

De este modo, aunque muchos se centran en lo que pase el 2 de mayo, que es el día festivo, tenemos que explicar que la Feria se celebra en realidad en estos tres días:

El viernes 1 de mayo abre el ciclo con una novillada con picadores. En el cartel aparecen David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez, dos de ellos en su presentación en Madrid, con novillos de ganaderías de la propia comunidad.

abre el ciclo con una novillada con picadores. En el cartel aparecen David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez, dos de ellos en su presentación en Madrid, con novillos de ganaderías de la propia comunidad. El sábado 2 de mayo llega la corrida Goyesca, que es la jornada más señalada de todo el fin de semana y la que concentra la mayor parte del público.

y la que concentra la mayor parte del público. El domingo 3 de mayo se cierra el ciclo con otra novillada con picadores, en este caso con reses de Couto de Fornilhos para Mario Arruza, Cristian González y Juan Alberto Torrijos, también en una tarde marcada por debuts en la plaza.

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Cartel de la Feria de la Comunidad de Madrid

El 2 de mayo reúne a tres toreros que encajan bastante bien con lo que suele pedir la afición de Madrid: clasicismo, oficio y capacidad para plantarse ante corridas exigentes.

Por un lado está Manuel Jesús El Cid, un nombre que sigue muy asociado al toreo al natural y a tardes importantes en plazas como Madrid o Sevilla. No es la primera vez que pisa Las Ventas en una fecha así y eso siempre suma. Junto a él, José Ignacio Uceda Leal, uno de los toreros más identificados con la plaza. Su forma de torear, más sobria, más medida, encaja especialmente bien con el público de aquí.

Completa el cartel Javier Cortés, que en los últimos años se ha ganado el respeto de la afición a base de esfuerzo y de ponerse delante en corridas complicadas. Los toros serán de El Pilar, una ganadería que suele aparecer en este tipo de citas y que, cuando embiste, permite ver faenas de bastante calado.

Entradas toros Madrid 2 de mayo: precio y cómo comprar

Las entradas ya están a la venta y, como suele pasar cuando el 2 de mayo cae en fin de semana, la demanda se nota. No es raro que algunas zonas empiecen a agotarse con días de antelación. En cuanto a precios, hay bastante diferencia según dónde te sientes. En sol, las entradas más baratas arrancan en torno a los 50 euros en los tendidos más altos. A partir de ahí, si se baja o se mejora la ubicación, los precios suben.

En zonas de sol y sombra o en tendidos mejor colocados, lo normal es moverse entre los 70 y los 125 euros. Ya en sombra, sobre todo en barrera o contrabarrera, las cifras se disparan y pueden superar los 250 euros sin problema.

La venta se está realizando a través de plataformas autorizadas como Servitoro, donde se indica que el precio final incluye gastos de gestión. Un detalle importante: las localidades no siempre vienen con asiento exacto asignado desde el primer momento, sino que se distribuyen por orden de compra dentro de cada pedido. Otro punto a tener en cuenta es el acceso. Es obligatorio llevar la entrada impresa en PDF. No vale enseñarla en papel ni presentar el correo de confirmación, algo que cada año genera más de un problema en la puerta.

Dónde son y cómo llegar

La cita es en la Plaza de Toros de Las Ventas, en la calle Alcalá, una zona bastante bien conectada pero que, en días como este, suele complicarse más de la cuenta. La opción más directa sigue siendo el metro. La estación de Ventas, con las líneas 2 y 5, deja prácticamente en la puerta y es la alternativa más cómoda si se quiere evitar atascos. También hay varias líneas de autobús que paran cerca, aunque en jornadas con tanta afluencia pueden ir bastante cargadas. Ir en coche es posible, pero no es lo más recomendable. El tráfico por la zona suele ser intenso y aparcar se complica bastante, más aún con el puente y todo lo que se mueve ese fin de semana en Madrid.