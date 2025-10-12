Gran recital de toreo en el Festival homenaje a Antoñete

Esta mañana se ha vivido en Las Ventas una cita histórica, una de las citas más esperadas de la temporada, el festival del 12 de octubre en Las Ventas que ha conseguido aglutinar a lo mejor toreo. En esta ocasión en homenaje a Antonio Chenel «Antoñete» con un cartel uniendo los espadas más destacados, desde la leyenda viva, el rejoneo a protagonistas actuales ante una plaza donde no entraba ni un alfiler.

Hicieron el paseíllo: Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, Frascuelo (en sustitución de Julio Aparicio), Cesar Rincón, Enrique Ponce, Morante de la Puebla y y Olga Casado. Se lidiaron novillos de Capea, Garcigrande y Osborne.

Abrió cartel a caballo Pablo Hermoso de Mendoza ante un primer toro de Capea con el que desarrolló una faena templada y con mucho gusto. A lomos de su mejor caballo dejó grandes pares de banderillas levantando las palmas de los tendidos. Remató con un rejón de muerte algo tendido y recibió una ovación.

Curro Vazquez recibió una fuerte ovación antes de que saliera el segundo toro por la puerta de toriles. Lo recibió ajustado a tablas a la verónica. Con mucha suavidad desarrolló toda la faena. Un gran novillo de Garcigrande le dio opciones para desarrollar su toreo desatando la locura en los tendidos. Grandes series por la diestra rematando por lo bajo causaron sensación. Finalizó con una gran estocada y a gritos de «¡torero!» los tendidos pidieron las dos orejas siendo atendidas ganándose la Puerta Grande.

Frascuelo con el tercero no lo tuvo fácil, le costó en el capote donde apenas dejó lances. Tras el caballo Frascuelo se esmeró por dejar una gran faena demostrando un gran esfuerzo de principio a final. Dejó grandes momentos por la diestra ligando cada muletazo con gusto. Remató con un gran espadazo tras un pinchazo y dio una vuelta al ruedo.

Cesar Rincón puso al público en pie antes de salir a torear el cuarto que fue devuelto al tener problemas de visión. Salió el sobrero también de la divisa salmantina de Garcigrande y recibió de forma exquisita con un gran ramillete de verónicas. Citando al animal desde los medios consiguió sacarle una gran serie al natural. Siguió toreando en redondo con grandes cambios por la espalda. Con el público totalmente metido en la faena siguiendo el compás de cada pase.

Siguió otra serie con un gran pase de pecho como remate que desató la locura de los aficionados. El colombiano regresó a Madrid para cuajar una faena histórica. A pesar de que se le atascó la espada esto provocó que los tendidos se pusieran en pie mientras dejaba al segundo intento una estocada en pleno hoyo de las agujas. Tras una fuerte petición de oreja recibió dos trofeos.

El quinto para Enrique Ponce al que saludó con un gusto impecable a la verónica. Brindó el toro a Morante de la Puebla. Dejo una faena exquisita de principio a fin. Comenzado al natural ganándose los tendidos. Con la pierna semiflexionada toreó en redondo al son de los «olés» de los tendidos. El valenciano regresó con más ganas que nunca y volvió a mostrar sus poncinas. Estuvo inmenso durante toda la faena. Finalizó al segundo intento y cortó una oreja.

Otra fuerte ovación recibió Morante de la Puebla antes de saludar al sexto de Osborne dejando un gran saludo a la verónica. Brindó al público y empezó ajustado a tablas a pies juntos siguiendo por ambos pitones. Siguió por muletazos de muy buen gusto que calaron en los tendidos. Dejó una estocada, que necesitó un golpe de descabello, y cortó una oreja.

Cerró el cartel la joven novillera Olga Casado saludando muy elegante a la verónica y colocando al toro en el caballo por chicuelinas. Dejó un brindis muy emotivo dedicado a todos sus compañeros participantes en el festival. A pies juntos empezó la faena y dejó grandes momentos al natural. Finalizó con una gran estocada y recibió dos orejas.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Festival pro monumento a Antoñete. Lleno de «No hay billetes». Toros de El Capea, Garcigrande y José Luis Osborne.

Pablo Hermoso de Mendoza: ovación

Curro Vazquez: dos orejas

Frascuelo: vuelta al ruedo

César Rincón: dos orejas

Enrique Ponce: oreja

Morante: oreja

Olga Casado: dos orejas