Oreja de gran valor en Las Ventas a Víctor Hernández, que resultó herido en el quinto toro

La tercera corrida de la Feria de Otoño fue protagonizada por Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández para toros de la divisa salmantina de El Puerto de San Lorenzo y Fuente Ymbro. Fue una tarde bastante desigual en el aspecto ganadero. Víctor Hernández dejó una gran faena al tercero, al que le cortó una oreja pero resultó herido en el quinto en la pierna izquierda con una cornada de 15 cm y tuvo que ser trasladado al hospital tras ser intervenido en la enfermería; Fortes dio una vuelta al ruedo y Uceda Leal no tuvo suerte con su lote.

Abrió la tarde Uceda Leal ante un primero de muy buenas características al que saludó con mucho gusto a la verónica, cerrando el saludo a pies juntos y consiguiendo animar los tendidos. Se empleó en el caballo y en banderillas. Dejó un gran comienzo de faena por doblones por el pitón derecho. La diestra fue la protagonista de casi toda la faena por donde dejó los mejores momentos. Dejó un buen par de series y cambio de mano luciendo un par de naturales exquisitos. Remató la faena con una gran estocada. Recibió una ovación.

Continuó Fortes con el segundo toro de la tarde al que apenas pudo saludar con el capote. Se empleó en el caballo y en banderillas. Destacó un gran quite por saltilleras de Víctor Hernández.

Empezó por doblones la faena Fortes y siguió anclado de rodillas por derechazos de gran nivel consiguiendo meter al público de lleno en la faena. Siguió por el mismo pitón dejando grandes momentos. Lució una faena muy cuidada y demostró mucho valor en todo momento, ya que con el pitón izquierdo demostró bastante peligrosidad en algunos momentos. Fue una pena el final de la faena porque se atascó con la espada. Fue premiado con una fuerte ovación.

El tercero para Víctor Hernández fue ovacionado a su salida, al que recibió con mucho gusto a la verónica. Se midió en el caballo. Dejó un vibrante inicio de faena por estatuarios seguidos por un par de series exquisitas al natural, que remató por pases de pecho. Con el público en pie y entregado en su faena siguió por naturales largos ganándose los olés de los tendidos. Finalizó con una gran estocada y recibió una oreja de gran valor.

Uceda Leal no tuvo muchas opciones con el cuarto toro de la tarde, ya que salió con bastante poca fuerza, algo que condicionó elaborar su faena. Fortes dejó un gran quite por chicuelinas. Uceda empezó la faena por doblones, pero apenas le dejaba unir muletazos, ya que embestía a trompicones. Puso mucho esfuerzo y disposición en todo momento, pero fue imposible el lucimiento. Finalizó con una gran estocada.

Fortes apenas tuvo opciones de saludo con el quinto toro, ya que apenas tenía entrega desde su salida. Tampoco se empleó en el caballo. Víctor Hernández fue prendido bruscamente mientras ejecutaba un quite por tafalleras en el gemelo izquierdo al realizar un quite y fue trasladado a enfermería de inmediato. Fortes siguió con el desarrollo de la faena ante un toro bastante complicado. Tras varios esfuerzos y ver inviable el lucimiento, el malagueño decidió abreviar con una gran estocada y recibió una vuelta al ruedo.

Cerró la tarde Uceda Leal ante un sexto descoordinado de salida que tampoco le dio muchas opciones. Muy justo en el caballo. Fue imposible el desarrollo de la faena y decidió poner punto y final con una gran estocada.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Toros de Puerto de San Lorenzo y Fuente Ymbro. Casi lleno.

Uceda Leal: ovación, silencio y silencio en que toreó al ser herido Víctor Hernández.

Saúl Jiménez Fortes: ovación y vuelta al ruedo.

Víctor Hernández: oreja y herido.