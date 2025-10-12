En una jornada histórica para la tauromaquia española, José Antonio Morante de la Puebla cerró su carrera profesional con un gesto cargado de simbolismo: la dedicatoria de su último toro a Santiago Abascal, presidente de Vox, en plena celebración del Día de la Hispanidad.

«Por todo lo que haces por nosotros. Viva España», pronunció el diestro sevillano antes de enfrentarse al cuarto toro de la corrida en la plaza de Las Ventas, ante la atenta mirada del líder político, quien había sido testigo momentos antes de cómo Morante se colocaba la coleta por última vez.

Santiago Abascal, visiblemente emocionado, respondió a la dedicatoria con un mensaje cargado de agradecimiento: «Es una obligación con nuestros hijos», en referencia a su defensa de la fiesta nacional y las tradiciones españolas.

Horas después del festejo, el presidente de Vox publicó un extenso texto en sus redes sociales: «Hoy, 12 de octubre, se ha cortado la coleta un genio de la fiesta nacional. Un artista inmenso. No olvidaré nunca el honor que me ha hecho al hacerme testigo de cómo se colocaba por última vez la coleta y de brindarme después su último toro, antes de salir por la puerta grande de Las Ventas».

«Pero, sobre todo, no olvidaré el honor de contar con su amistad en los buenos y en los malos momentos. Y eso no se acaba hoy», concluyó Abascal en su mensaje.

Pese a sufrir un aparatoso volteo al recibir al astado de capa, Morante se sobrepuso al golpe para firmar una faena de gran entrega y no exenta de riesgos. El maestro sevillano remató su última actuación con una estocada de perfecta ejecución que le valió las dos orejas y la salida a hombros por la puerta grande de la catedral del toreo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🇪🇸 Santiago Abascal 🇪🇸 (@santi_abascal)

La plaza entera se puso en pie para despedir a uno de los toreros más singulares de su generación, Premio Nacional de Tauromaquia 2021, cuya carrera quedará marcada por momentos únicos como la histórica faena de la Feria de Abril de 2023, cuando cortó el primer rabo del siglo XXI concedido a un torero de a pie en la Maestranza de Sevilla después de 52 años.