Recetas de Roscón de Reyes con Quique Dacosta
Aprende recetas de Roscón de Reyes con Quique Dacosta y disfruta de un postre tradicional con un toque de chef.
Roscón de Reyes con Martín Berasategui
Roscón de Reyes casero fácil
Roscón de Reyes Thermomix
Hablar del Roscón de Reyes es hablar de recuerdos, de mesas compartidas y de una tradición que se repite cada mes de enero casi sin darnos cuenta. Es un dulce cargado de emoción. Si a esa tradición se le suma la forma de entender la cocina de Quique Dacosta, el resultado no es una ruptura, sino una versión más consciente, cuidada y honesta del roscón de siempre. El chef no plantea una receta cerrada, sino una manera de trabajar el producto con respeto, técnica y sensibilidad.
Roscón de Reyes clásico con enfoque profesional
En la visión de Quique Dacosta, el secreto de un buen roscón está en la masa y en el tiempo. Los ingredientes no son distintos a los tradicionales: harina de fuerza, huevos, mantequilla de calidad, azúcar, leche entera, levadura fresca y sal. Sin embargo, la diferencia aparece en cómo se tratan. Las ralladuras de naranja y limón se obtienen siempre de fruta fresca y se añaden con cuidado, buscando perfume, no amargor. El agua de azahar es natural y se usa con moderación, para que acompañe sin imponerse.
El proceso comienza con un prefermento sencillo, elaborado con parte de la harina, la leche templada y la levadura. Tras un primer reposo, se mezcla con el resto de ingredientes y se amasa lentamente. No hay prisas: el amasado debe ser suave y paciente para conseguir una miga elástica. La primera fermentación es larga, a menudo en frío, lo que aporta sabor y ligereza. Después de formar el roscón, se deja levar de nuevo hasta que adquiere volumen y suavidad al tacto.
Antes de entrar al horno, se pinta con huevo batido y se decora sin excesos. Fruta escarchada de buena calidad, almendra laminada y azúcar ligeramente humedecido son suficientes. El horneado es controlado, buscando un color dorado uniforme y una corteza fina que proteja un interior tierno.
Roscón de Reyes contemporáneo y ligero
En una versión más actual, inspirada en la cocina creativa de Dacosta, el roscón se vuelve más ligero. Se ajustan las cantidades de azúcar y mantequilla, y se apuesta por fermentaciones aún más largas. Esto no solo mejora la textura, sino que hace el roscón más fácil de digerir y con un sabor más limpio.
La decoración también cambia. Se reduce al mínimo: pequeños trozos de fruta confitada en casa, pieles de cítricos trabajadas con cuidado o frutas deshidratadas de forma artesanal. La intención es clara: que la masa sea la auténtica protagonista. El resultado es un roscón elegante, equilibrado y menos empalagoso, pensado para disfrutar sin saturar.
Roscón relleno: equilibrio y elegancia
Cuando se trata de rellenar el roscón, la clave vuelve a ser la mesura. La nata debe estar bien montada, con poca azúcar y una grasa suficiente para aportar cremosidad. Puede aromatizarse suavemente con vainilla natural o un toque cítrico. También se admiten rellenos de crema ligera o trufa suave, siempre evitando sabores demasiado intensos.
El relleno se añade únicamente cuando el roscón está completamente frío. Se corta con cuidado, respetando la miga, y se rellena en la justa medida. No se trata de esconder el pan dulce, sino de acompañarlo.
Tradición reinterpretada
El resultado es un roscón reconocible, pero mejor afinado: más aromático, más ligero y más equilibrado. Una manera de celebrar el Día de Reyes desde la memoria, pero con una mirada actual y profundamente humana.