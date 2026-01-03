Recetas de Roscón de Reyes con Quique Dacosta

Hablar del Roscón de Reyes es hablar de recuerdos, de mesas compartidas y de una tradición que se repite cada mes de enero casi sin darnos cuenta. Es un dulce cargado de emoción. Si a esa tradición se le suma la forma de entender la cocina de Quique Dacosta, el resultado no es una ruptura, sino una versión más consciente, cuidada y honesta del roscón de siempre. El chef no plantea una receta cerrada, sino una manera de trabajar el producto con respeto, técnica y sensibilidad.

Roscón de Reyes clásico con enfoque profesional

En la visión de Quique Dacosta, el secreto de un buen roscón está en la masa y en el tiempo. Los ingredientes no son distintos a los tradicionales: harina de fuerza, huevos, mantequilla de calidad, azúcar, leche entera, levadura fresca y sal. Sin embargo, la diferencia aparece en cómo se tratan. Las ralladuras de naranja y limón se obtienen siempre de fruta fresca y se añaden con cuidado, buscando perfume, no amargor. El agua de azahar es natural y se usa con moderación, para que acompañe sin imponerse.

El proceso comienza con un prefermento sencillo, elaborado con parte de la harina, la leche templada y la levadura. Tras un primer reposo, se mezcla con el resto de ingredientes y se amasa lentamente. No hay prisas: el amasado debe ser suave y paciente para conseguir una miga elástica. La primera fermentación es larga, a menudo en frío, lo que aporta sabor y ligereza. Después de formar el roscón, se deja levar de nuevo hasta que adquiere volumen y suavidad al tacto.

Antes de entrar al horno, se pinta con huevo batido y se decora sin excesos. Fruta escarchada de buena calidad, almendra laminada y azúcar ligeramente humedecido son suficientes. El horneado es controlado, buscando un color dorado uniforme y una corteza fina que proteja un interior tierno.

Roscón de Reyes contemporáneo y ligero

En una versión más actual, inspirada en la cocina creativa de Dacosta, el roscón se vuelve más ligero. Se ajustan las cantidades de azúcar y mantequilla, y se apuesta por fermentaciones aún más largas. Esto no solo mejora la textura, sino que hace el roscón más fácil de digerir y con un sabor más limpio.

La decoración también cambia. Se reduce al mínimo: pequeños trozos de fruta confitada en casa, pieles de cítricos trabajadas con cuidado o frutas deshidratadas de forma artesanal. La intención es clara: que la masa sea la auténtica protagonista. El resultado es un roscón elegante, equilibrado y menos empalagoso, pensado para disfrutar sin saturar.

Roscón relleno: equilibrio y elegancia

Cuando se trata de rellenar el roscón, la clave vuelve a ser la mesura. La nata debe estar bien montada, con poca azúcar y una grasa suficiente para aportar cremosidad. Puede aromatizarse suavemente con vainilla natural o un toque cítrico. También se admiten rellenos de crema ligera o trufa suave, siempre evitando sabores demasiado intensos.

El relleno se añade únicamente cuando el roscón está completamente frío. Se corta con cuidado, respetando la miga, y se rellena en la justa medida. No se trata de esconder el pan dulce, sino de acompañarlo.

Tradición reinterpretada

El resultado es un roscón reconocible, pero mejor afinado: más aromático, más ligero y más equilibrado. Una manera de celebrar el Día de Reyes desde la memoria, pero con una mirada actual y profundamente humana.