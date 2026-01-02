Recetas de Navidad

Receta de Roscón de Reyes con Martín Berasategui

Receta de roscón
Roscón de Reyes con Martín Berasategui.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Aprende a preparar un delicioso Roscón de Reyes con los consejos del chef Martín Berasategui paso a paso para disfrutar en familia.

Roscón de Reyes casero fácil

Roscón de Reyes con nata

Roscón de Reyes con trufa

El Roscón de Reyes no es solo un dulce: es un ritual. Marca el final de las fiestas navideñas y suele venir acompañado de risas, café caliente y la eterna discusión sobre a quién le ha tocado el haba. Esponjoso, fragante y lleno de matices cítricos, este bollo tan nuestro merece hacerse sin prisas. Siguiendo la forma de entender la cocina de Martín Berasategui, cariño por el detalle, respeto absoluto a los tiempos y amor por el sabor, esta receta busca que disfrutes tanto del proceso como del resultado final.

Ingredientes (para 8–10 personas)

Para la masa madre

  • 90 g de harina de fuerza
  • 50 ml de leche entera templada
  • 2 g de levadura fresca
  • Para la masa principal
  • 340 g de harina de fuerza
  • 120 ml de leche entera
  • 80 g de azúcar
  • 15 g de levadura fresca
  • 2 huevos medianos
  • 60 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • Ralladura de 1 naranja y 1 limón
  • 1 cucharada de agua de azahar
  • 5 g de sal

    • Para decorar

    • 1 huevo batido
    • Fruta escarchada al gusto
    • Almendra laminada
    • Azúcar humedecidoOCU mejor roscón

    Elaboración paso a paso

    1. Preparar la masa madre
      Empieza mezclando la harina con la leche templada y la levadura desmenuzada. No hace falta trabajar demasiado la masa, solo hasta que quede uniforme. Forma una bola y colócala en un cuenco con agua templada. En unos 10 minutos flotará: esa es la señal de que está lista y llena de vida.
    2. Mezclar los ingredientes principales
      En un bol amplio, añade la harina, el azúcar y la sal. Incorpora las ralladuras de cítricos, la leche, los huevos, el agua de azahar y la masa madre troceada. Mezcla con calma hasta que todo empiece a integrarse. Añade la levadura fresca y continúa amasando sin prisas.
    3. Añadir la mantequilla
      Este es uno de los puntos clave. Incorpora la mantequilla poco a poco, con paciencia, dejando que la masa la absorba antes de añadir más. El amasado puede llevar tiempo, pero merece la pena: la masa debe quedar suave, elástica y ligeramente pegajosa.
    4. Primer levado
      Forma una bola, colócala en un bol engrasado y cúbrela con un paño limpio. Déjala reposar en un lugar templado durante 2 o 3 horas. Aquí la masa hace su magia: crecerá lentamente y desarrollará sabor.
    5. Formar el roscón
      Una vez fermentada, presiona suavemente la masa para sacar el aire. Forma una bola y abre un agujero en el centro con los dedos. Ve girándola hasta darle forma de roscón. Pásalo a una bandeja con papel de horno y, si quieres seguir la tradición, introduce la figura y el haba.
    6. Segundo levado
      Cubre de nuevo el roscón y deja que repose entre 1 y 2 horas. Verás cómo vuelve a crecer, quedando ligero y esponjoso antes de entrar al horno.
    7. Decoración y horneado
      Pinta con cuidado la superficie con huevo batido. Decora con fruta escarchada, almendra laminada y montoncitos de azúcar humedecido. Hornea a 180 °C durante unos 18–22 minutos, hasta que esté bien dorado.
    8. Enfriado y toque final
      Sácalo del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla. Puedes disfrutarlo tal cual o abrirlo para rellenarlo, pero recién hecho y sin relleno ya es una auténtica maravilla.

    Este Roscón de Reyes casero es el resultado de tiempo, mimo y buenos ingredientes. Un dulce para compartir, repetir y convertir en tradición año tras año.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas