Receta de Roscón de Reyes con Martín Berasategui
Aprende a preparar un delicioso Roscón de Reyes con los consejos del chef Martín Berasategui paso a paso para disfrutar en familia.
Roscón de Reyes casero fácil
Roscón de Reyes con nata
Roscón de Reyes con trufa
El Roscón de Reyes no es solo un dulce: es un ritual. Marca el final de las fiestas navideñas y suele venir acompañado de risas, café caliente y la eterna discusión sobre a quién le ha tocado el haba. Esponjoso, fragante y lleno de matices cítricos, este bollo tan nuestro merece hacerse sin prisas. Siguiendo la forma de entender la cocina de Martín Berasategui, cariño por el detalle, respeto absoluto a los tiempos y amor por el sabor, esta receta busca que disfrutes tanto del proceso como del resultado final.
Ingredientes (para 8–10 personas)
Para la masa madre
Para decorar
- 1 huevo batido
- Fruta escarchada al gusto
- Almendra laminada
- Azúcar humedecido
Elaboración paso a paso
- Preparar la masa madre
Empieza mezclando la harina con la leche templada y la levadura desmenuzada. No hace falta trabajar demasiado la masa, solo hasta que quede uniforme. Forma una bola y colócala en un cuenco con agua templada. En unos 10 minutos flotará: esa es la señal de que está lista y llena de vida.
- Mezclar los ingredientes principales
En un bol amplio, añade la harina, el azúcar y la sal. Incorpora las ralladuras de cítricos, la leche, los huevos, el agua de azahar y la masa madre troceada. Mezcla con calma hasta que todo empiece a integrarse. Añade la levadura fresca y continúa amasando sin prisas.
- Añadir la mantequilla
Este es uno de los puntos clave. Incorpora la mantequilla poco a poco, con paciencia, dejando que la masa la absorba antes de añadir más. El amasado puede llevar tiempo, pero merece la pena: la masa debe quedar suave, elástica y ligeramente pegajosa.
- Primer levado
Forma una bola, colócala en un bol engrasado y cúbrela con un paño limpio. Déjala reposar en un lugar templado durante 2 o 3 horas. Aquí la masa hace su magia: crecerá lentamente y desarrollará sabor.
- Formar el roscón
Una vez fermentada, presiona suavemente la masa para sacar el aire. Forma una bola y abre un agujero en el centro con los dedos. Ve girándola hasta darle forma de roscón. Pásalo a una bandeja con papel de horno y, si quieres seguir la tradición, introduce la figura y el haba.
- Segundo levado
Cubre de nuevo el roscón y deja que repose entre 1 y 2 horas. Verás cómo vuelve a crecer, quedando ligero y esponjoso antes de entrar al horno.
- Decoración y horneado
Pinta con cuidado la superficie con huevo batido. Decora con fruta escarchada, almendra laminada y montoncitos de azúcar humedecido. Hornea a 180 °C durante unos 18–22 minutos, hasta que esté bien dorado.
- Enfriado y toque final
Sácalo del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla. Puedes disfrutarlo tal cual o abrirlo para rellenarlo, pero recién hecho y sin relleno ya es una auténtica maravilla.
Este Roscón de Reyes casero es el resultado de tiempo, mimo y buenos ingredientes. Un dulce para compartir, repetir y convertir en tradición año tras año.
Temas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios