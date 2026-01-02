Receta de Roscón de Reyes con Martín Berasategui

El Roscón de Reyes no es solo un dulce: es un ritual. Marca el final de las fiestas navideñas y suele venir acompañado de risas, café caliente y la eterna discusión sobre a quién le ha tocado el haba. Esponjoso, fragante y lleno de matices cítricos, este bollo tan nuestro merece hacerse sin prisas. Siguiendo la forma de entender la cocina de Martín Berasategui, cariño por el detalle, respeto absoluto a los tiempos y amor por el sabor, esta receta busca que disfrutes tanto del proceso como del resultado final.

Ingredientes (para 8–10 personas)

Para la masa madre

90 g de harina de fuerza

50 ml de leche entera templada

2 g de levadura fresca

Para la masa principal

340 g de harina de fuerza

120 ml de leche entera

80 g de azúcar

15 g de levadura fresca

2 huevos medianos

60 g de mantequilla a temperatura ambiente

Ralladura de 1 naranja y 1 limón

1 cucharada de agua de azahar

5 g de sal

Para decorar

1 huevo batido

Fruta escarchada al gusto

Almendra laminada

Azúcar humedecido

Elaboración paso a paso

Preparar la masa madre

Empieza mezclando la harina con la leche templada y la levadura desmenuzada. No hace falta trabajar demasiado la masa, solo hasta que quede uniforme. Forma una bola y colócala en un cuenco con agua templada. En unos 10 minutos flotará: esa es la señal de que está lista y llena de vida. Mezclar los ingredientes principales

En un bol amplio, añade la harina, el azúcar y la sal. Incorpora las ralladuras de cítricos, la leche, los huevos, el agua de azahar y la masa madre troceada. Mezcla con calma hasta que todo empiece a integrarse. Añade la levadura fresca y continúa amasando sin prisas. Añadir la mantequilla

Este es uno de los puntos clave. Incorpora la mantequilla poco a poco, con paciencia, dejando que la masa la absorba antes de añadir más. El amasado puede llevar tiempo, pero merece la pena: la masa debe quedar suave, elástica y ligeramente pegajosa. Primer levado

Forma una bola, colócala en un bol engrasado y cúbrela con un paño limpio. Déjala reposar en un lugar templado durante 2 o 3 horas. Aquí la masa hace su magia: crecerá lentamente y desarrollará sabor. Formar el roscón

Una vez fermentada, presiona suavemente la masa para sacar el aire. Forma una bola y abre un agujero en el centro con los dedos. Ve girándola hasta darle forma de roscón. Pásalo a una bandeja con papel de horno y, si quieres seguir la tradición, introduce la figura y el haba. Segundo levado

Cubre de nuevo el roscón y deja que repose entre 1 y 2 horas. Verás cómo vuelve a crecer, quedando ligero y esponjoso antes de entrar al horno. Decoración y horneado

Pinta con cuidado la superficie con huevo batido. Decora con fruta escarchada, almendra laminada y montoncitos de azúcar humedecido. Hornea a 180 °C durante unos 18–22 minutos, hasta que esté bien dorado. Enfriado y toque final

Sácalo del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla. Puedes disfrutarlo tal cual o abrirlo para rellenarlo, pero recién hecho y sin relleno ya es una auténtica maravilla.

Este Roscón de Reyes casero es el resultado de tiempo, mimo y buenos ingredientes. Un dulce para compartir, repetir y convertir en tradición año tras año.