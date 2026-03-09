Torrijas sin leche: receta fácil, tradicional y apta para intolerantes
Torrijas sin leche: receta alternativa, apta para intolerancias y opciones veganas, igual de deliciosas y muy fáciles de preparar.
Las torrijas sin leche son una opción genial si no puedes tomar lácteos o si quieres probar algo diferente. Las torrijas de toda la vida se preparan con leche y el pan duro de días anteriores, pero también hay recetas antiguas que usan vino u otras bebidas vegetales. Lo mejor es que quedan casi igual de ricas: jugositas por dentro, doraditas por fuera y con ese sabor dulce que nos recuerda a casa.
Una de las variantes más conocidas son las torrijas de vino tradicionales, donde el pan se empapa en vino en lugar de leche. Tienen un sabor más intenso y también son muy típicas en algunas zonas de España.
También hay gente que prefiere evitar la fritura y prepararlas al horno. En ese caso se pueden hacer torrijas al horno ligeras, que son una opción un poco más suave.
Modo de preparación
Dale sabor a la bebida
Pon la bebida vegetal en un cazo con la canela, la piel de limón y la mitad del azúcar. Caliéntalo un poco para que se mezclen bien los sabores, pero no hace falta que hierva mucho. Quita el cazo del fuego y déjalo entibiar.
Corta el pan
Mientras, corta el pan en rebanadas de unos 2-3 cm. El pan del día anterior va genial porque aguanta mejor y chupa más el líquido. Pon las rebanadas en una bandeja.
Empapa las torrijas
Cuando la bebida esté tibia, retira la canela y la piel de limón. Vierte el líquido sobre el pan y déjalo reposar para que se empape bien. ¡Ojo! Tienen que quedar jugosas, pero sin que se rompan.
Reboza con huevo
Bate los huevos en un plato hondo. Pasa cada rebanada de pan por el huevo con cuidado para que se cubra bien. Así quedarán doraditas al freírlas.
A freír
Pon aceite en una sartén y caliéntalo a fuego medio. Echa las torrijas y fríelas por ambos lados hasta que estén doradas. A continuación, ponlas sobre papel de cocina para quitar el exceso de aceite.
El toque final
Mezcla el resto del azúcar con la canela en polvo. Espolvorea esta mezcla sobre las torrijas (aún calientes) para que el azúcar se pegue bien. ¡Ese toque les da un sabor especial!
Otras ideas
Hay miles de formas de preparar torrijas, según la zona o la familia. Por ejemplo, las torrijas de vino son muy famosas. En lugar de leche, se usa vino para remojar el pan. ¡Tienen un sabor más fuerte!
También hay quien las prefiere al horno. Así puedes hacer torrijas más ligeras.
Tiempo: 35 minutos
Raciones: 4 personas
Calorías: unas 220 por torrija
Tipo: cocina española de siempre
Para: postre o merienda