Recetas de postres

Torrijas sin leche: receta fácil, tradicional y apta para intolerantes

Receta de torrijas
Torrijas sin lactosa.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Torrijas sin leche: receta alternativa, apta para intolerancias y opciones veganas, igual de deliciosas y muy fáciles de preparar.

Torrijas caseras con anís

Torrijas con leche de coco

Torrijas de plátano sin azúcar

Las torrijas sin leche son una opción genial si no puedes tomar lácteos o si quieres probar algo diferente. Las torrijas de toda la vida se preparan con leche y el pan duro de días anteriores, pero también hay recetas antiguas que usan vino u otras bebidas vegetales. Lo mejor es que quedan casi igual de ricas: jugositas por dentro, doraditas por fuera y con ese sabor dulce que nos recuerda a casa.

Una de las variantes más conocidas son las torrijas de vino tradicionales, donde el pan se empapa en vino en lugar de leche. Tienen un sabor más intenso y también son muy típicas en algunas zonas de España.

También hay gente que prefiere evitar la fritura y prepararlas al horno. En ese caso se pueden hacer torrijas al horno ligeras, que son una opción un poco más suave.

Ingredientes sencillos

  • 1 barra de pan del día anterior (o pan especial para torrijas)
  • 3 huevos
  • 250 ml de bebida vegetal (avena, almendra, soja…)
  • 80 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • Piel de limón o naranja
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • Aceite para freír
  • >

    Modo de preparación

    Dale sabor a la bebida

    Pon la bebida vegetal en un cazo con la canela, la piel de limón y la mitad del azúcar. Caliéntalo un poco para que se mezclen bien los sabores, pero no hace falta que hierva mucho. Quita el cazo del fuego y déjalo entibiar.torrijas

    Corta el pan

    Mientras, corta el pan en rebanadas de unos 2-3 cm. El pan del día anterior va genial porque aguanta mejor y chupa más el líquido. Pon las rebanadas en una bandeja.

    Empapa las torrijas

    Cuando la bebida esté tibia, retira la canela y la piel de limón. Vierte el líquido sobre el pan y déjalo reposar para que se empape bien. ¡Ojo! Tienen que quedar jugosas, pero sin que se rompan.

    Reboza con huevo

    Bate los huevos en un plato hondo. Pasa cada rebanada de pan por el huevo con cuidado para que se cubra bien. Así quedarán doraditas al freírlas.

    A freír

    Pon aceite en una sartén y caliéntalo a fuego medio. Echa las torrijas y fríelas por ambos lados hasta que estén doradas. A continuación, ponlas sobre papel de cocina para quitar el exceso de aceite.

    El toque final

    Mezcla el resto del azúcar con la canela en polvo. Espolvorea esta mezcla sobre las torrijas (aún calientes) para que el azúcar se pegue bien. ¡Ese toque les da un sabor especial!

    Otras ideas

    Hay miles de formas de preparar torrijas, según la zona o la familia. Por ejemplo, las torrijas de vino son muy famosas. En lugar de leche, se usa vino para remojar el pan. ¡Tienen un sabor más fuerte!

    También hay quien las prefiere al horno. Así puedes hacer torrijas más ligeras.

    Información complementaria

    Tiempo: 35 minutos
    Raciones: 4 personas
    Calorías: unas 220 por torrija
    Tipo: cocina española de siempre
    Para: postre o merienda

    • Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas