Torrijas sin leche: receta fácil, tradicional y apta para intolerantes

Las torrijas sin leche son una opción genial si no puedes tomar lácteos o si quieres probar algo diferente. Las torrijas de toda la vida se preparan con leche y el pan duro de días anteriores, pero también hay recetas antiguas que usan vino u otras bebidas vegetales. Lo mejor es que quedan casi igual de ricas: jugositas por dentro, doraditas por fuera y con ese sabor dulce que nos recuerda a casa.

Una de las variantes más conocidas son las torrijas de vino tradicionales, donde el pan se empapa en vino en lugar de leche. Tienen un sabor más intenso y también son muy típicas en algunas zonas de España.

También hay gente que prefiere evitar la fritura y prepararlas al horno. En ese caso se pueden hacer torrijas al horno ligeras, que son una opción un poco más suave.

Ingredientes sencillos

1 barra de pan del día anterior (o pan especial para torrijas)

3 huevos

250 ml de bebida vegetal (avena, almendra, soja…)

80 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de limón o naranja

1 cucharadita de canela en polvo

Aceite para freír