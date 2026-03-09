Migas de bacalao: receta tradicional fácil y sabrosa paso a paso
Migas de bacalao fáciles y tradicionales, descubre cómo prepararlas con ingredientes sencillos y conseguir un resultado jugoso y lleno de sabor en pocos pasos.
Las migas de bacalao son de esos platos de siempre que te enseñan que no necesitas mil cosas para comer rico. Es una receta bien conocida en España, sobre todo donde las migas son típicas para aprovechar la comida. Aquí, el bacalao le da un gran sabor que va perfecto con el pan, el ajo y el aceite.
Este plato está genial para comer en familia o disfrutar de algo casero con mucho gusto. Además, es fácil de hacer si sigues los pasos con calma.
¿Qué necesitas?
Para unas migas de bacalao como las de antes, usa:
Si quieres, échale uvas, aceitunas o un huevo frito para acompañar.
Modo de preparación
El pan primero
- Lo primero es el pan, la base de las migas. Usa pan del día anterior, que está más duro.
- Córtalo en trozos pequeños o desmenúzalo con las manos. Después, ponlo en un bol grande y mójalo un poco con agua. No lo empapes, solo humedécelo.
Tapa el bol con un trapo limpio y déjalo reposar unos 15 o 20 minutos.
El bacalao
Si usas migas de bacalao ya desaladas, mira que no tengan espinas. Si el bacalao está salado, tendrás que quitarle la sal antes, dejándolo en agua varias horas y cambiando el agua seguido.
Después, desmenúzalo un poco para que quede en trozos chicos.
A sofreír
- Pon un poco de aceite en una sartén a fuego medio y echa los ajos laminados, solo un poco dorados.
- Después agrega pimientos, verde y rojo cortados tiras pequeñas. Cocina a fuego medio unos minutos.
Momento del bacalao
- Cuando las verduras están blancas, se echa el bacalao, moviendo bien para que se mezcla.
- El bacalao se hace rápido, así que con unos minutos basta.
- Aquí puedes echar el pimentón dulce también. Mezcla rápido para que no se queme.
El pan
- Ahora toca echar el pan que preparamos antes.
- Añade el pan poco a poco a la sartén mientras remueves. Es importante mover las migas sin parar para que se mezclen bien con el aceite, el bacalao y el refrito.
- El truco de unas buenas migas es remover sin parar, separando el pan para que queden sueltas y no una masa.
- No dejes de cocinar unos 10 minutos, removiendo sin parar. En caso de que veas a las migas secas, puedes salpicar con un poco de agua, caldo o leche.
- Prueba la sal antes de acabar, que el bacalao ya suele dar sabor.
A servir
Cuando las migas estén doradas y sueltas, ya están listas.
Puedes ponerlas en la sartén directamente o en una fuente grande para compartir. Mucha gente come este plato con uvas, aceitunas o un huevo frito, que le da un toque muy bueno.
Da igual cómo las hagas, lo importante es disfrutar de este plato casero que sigue pasando de padres a hijos en muchas casas.
Información complementaria
Tiempo de preparación: 40 minutos
Para: 4 personas
Calorías: unas 420 por persona
Estilo: cocina española de toda la vida
Tipo de plato: principal