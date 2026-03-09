Migas de bacalao: receta tradicional fácil y sabrosa paso a paso

Las migas de bacalao son de esos platos de siempre que te enseñan que no necesitas mil cosas para comer rico. Es una receta bien conocida en España, sobre todo donde las migas son típicas para aprovechar la comida. Aquí, el bacalao le da un gran sabor que va perfecto con el pan, el ajo y el aceite.

Este plato está genial para comer en familia o disfrutar de algo casero con mucho gusto. Además, es fácil de hacer si sigues los pasos con calma.

¿Qué necesitas?

Para unas migas de bacalao como las de antes, usa:

300 g de migas de bacalao ya desalado

250 g de pan del día anterior

4 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 pimiento rojo pequeño

80 ml de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal al gusto

Un poco de agua