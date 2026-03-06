Cómo desalar bacalao correctamente para que quede perfecto

El bacalao salado es uno de esos ingredientes que vemos en muchísimas recetas tradicionales. Seguro que lo has visto en platos de Semana Santa, en guisos o en recetas muy típicas de la cocina española. Pero antes de cocinarlo hay algo importante que hacer: desalarlo bien. Si te saltas este paso o lo haces rápido, el bacalao puede quedar demasiado salado y el plato no sabrá como debería. La razón es sencilla. El bacalao se conserva cubierto de sal durante mucho tiempo.

Lo primero: preparar el bacalao

Cuando compras bacalao salado normalmente viene en trozos grandes o en lomos. Si las piezas son muy grandes, lo mejor es cortarlas en trozos más pequeños.

Esto no es obligatorio, pero ayuda bastante. Cuando el bacalao está en piezas más pequeñas, el agua entra mejor en el pescado y la sal sale más fácilmente.

Paso rápido antes de ponerlo en agua

Antes de empezar el proceso de desalado hay un pequeño truco que viene bien. Pasa el bacalao por agua fría del grifo durante unos segundos.

Esto sirve para quitar la capa de sal que está por fuera. No hace falta lavarlo durante mucho tiempo ni frotarlo demasiado. Con un momento bajo el agua es suficiente.

El momento importante: el remojo

Ahora llega la parte principal del proceso. Coge un recipiente grande, como un bol o una olla amplia, y llénalo de agua fría.

Después coloca dentro los trozos de bacalao y asegúrate de que quedan completamente cubiertos por el agua.

Un pequeño truco que mucha gente usa es poner el bacalao con la piel hacia arriba. Parece un detalle pequeño, pero ayuda a que la sal salga del pescado más fácilmente.

Una vez hecho esto, mete el recipiente en la nevera.

Cambiar el agua es la clave

Aquí está el secreto para que el bacalao quede en su punto. Hay que cambiar el agua varias veces. Lo más habitual es cambiarla cada 8 horas aproximadamente. Al cambiar el agua, eliminas la sal que ha salido del pescado y permites que siga soltando más.

Si no cambias el agua, llegará un momento en que el agua ya estará llena de sal y el proceso no funcionará tan bien.

En general, el bacalao suele necesitar entre uno y dos días para desalarse bien. Todo depende del grosor de las piezas.

Tus trucos para saber si ya está listo

Pasadas unas 24 o 48 horas puedes comprobar si el bacalao ya está en su punto. La forma más sencilla es probar un pequeño trozo. Si notas que el sabor está equilibrado y no demasiado salado, entonces ya está listo para cocinar.

Si todavía sabe fuerte de sal, simplemente déjalo unas horas más en agua limpia.

Algunos consejos que vienen bien

Para que el bacalao quede perfecto hay algunos detalles que conviene recordar:

Siempre desalar el bacalao en la nevera.

Cambiar el agua varias veces durante el proceso.

Ajustar el tiempo dependiendo del tamaño de los trozos.

No añadir sal a la receta hasta probar el bacalao.