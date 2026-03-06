El trinxat de la Cerdanya es una receta tradicional con unos ingredientes contundentes que se funden para realizar un plato con alma. En el interior de esta mezcla de carne con verduras está la historia de un territorio, un paisaje único y una gente dedicada a la agricultura y la ganadería que dieron lugar a este tipo de receta. Con solo cuatro ingredientes y una gran pasión por el buen comer nació este trinxat, destinado a reconfortar los estómagos después de un largo día de trabajo.

La palabra trinxat viene del catalán y significa algo así como triturado o machacado, cosa que vas a hacer en este receta los ingredientes principales. Cocerás col y patatas y luego harás la mezcla y triturado. Simple, pero delicioso.

Ingredientes que vas a necesitar

La receta original no tiene demasiados ingredientes. Esa es parte de su encanto.

1 col verde mediana

3 o 4 patatas grandes

150 g de panceta

3 dientes de ajo

aceite de oliva

sal

Algunas personas también añaden bacon o butifarra negra, pero si quieres hacerlo de forma tradicional, con panceta es más que suficiente.

Preparación

Paso 1: preparar la col

Lo primero es limpiar bien la col. Si ves hojas exteriores un poco feas o dañadas, lo mejor es quitarlas. Después corta la col en trozos más o menos medianos. No hace falta que sean perfectos porque luego se va a machacar todo. Pon una olla con agua y un poco de sal a hervir. Cuando el agua esté caliente, añade la col y déjala cocer unos 15 minutos aproximadamente. La col debe quedar blandita, pero tampoco demasiado hecha.

Paso 2: cocer las patatas

Mientras la col se está cocinando, puedes preparar las patatas. Pélalas y córtalas en trozos medianos. Luego ponlas a cocer en agua con sal durante unos 20 minutos, hasta que estén tiernas. Hay gente que cuece la col y las patatas juntas en la misma olla. También funciona perfectamente y además ensucias menos utensilios. Cuando estén listas, escúrrelas bien.

Paso 3: machacar la mezcla

Aquí viene el momento que da nombre al plato. Pon las patatas y la col en un bol grande y empieza a machacarlo todo con un tenedor o con un utensilio para puré. No hace falta que quede totalmente fino. De hecho, el trinxat suele tener una textura bastante rústica, con trocitos visibles de patata y col. Eso es parte de su gracia.

Paso 4: cocinar la panceta

Cocina la panceta dorándola en un poquito de aceite. Reserva y en esa misma grasa dora un poco los ajos picados.

Paso 5: dorar el trinxat

Ahora añade la mezcla de patata y col a la sartén. Remueve bien para que se mezcle con el ajo y después aplástalo con una espátula para darle forma de especie de tortilla grande. Rectifica el punto de sal Déjalo unos minutos sin moverlo para que se forme una capa dorada en la parte de abajo. Luego puedes darle la vuelta con cuidado para que se dore también por el otro lado.

Paso 6: servir

Cuando el trinxat esté bien dorado, pásalo a un plato grande. Coloca la panceta crujiente por encima o alrededor y sírvelo bien caliente. Así es cuando está más rico.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: unas 320 calorías por ración aproximadamente

Tipo de cocina: cocina catalana tradicional

Tipo de comida: plato principal