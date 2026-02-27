Pan de cristal: receta casera con corteza crujiente
La denominación de 'pan de cristal', se aplica a una exquisita receta de pan casero, con mucha corteza y poca miga. Apunta sus pasos y pruébalo.
Esta exquisita receta de pan de cristal casero con tomates deshidratados, es ideal para un buen entrante. De esos que no escatiman sabor y una excelente combinación. A continuación, veremos paso a paso cómo hacer un pan de cristal crujiente y apto para acompañar con cualquier ingrediente. Este tipo de pan es de esos que tienen mucha corteza y escasa cantidad de miga. Su hidratación hace que sean muy aireados en el interior y sumamente crujientes. El pan de cristal casero con tomates deshidratados, resulta una opción excelente para charcutería y quesos.
Como guarnición al pan de cristal o acompañante, hay muchas ideas, en base a la creatividad de quien cocina. Aquí se acompañará con unos deliciosos tomates deshidratados, que aportarán el toque de humedad, color y sabor que necesita.
Si ya te has animado antes con un Pan blanco tradicional o empezaste desde cero con un Pan casero con levadura, este pan es como subir un pequeño escalón más. Y si lo que te gusta es una textura mucho más suave y esponjosa, siempre puedes alternar con un Pan de vapor. Pero hoy vamos a por ese pan crujiente que suena al romperse.
Ingredientes
500 g de harina de fuerza
450 ml de agua muy fría
10 g de sal
5 g de levadura seca de panadería
Aquí viene lo curioso: la masa lleva muchísima agua. Cuando la mezcles pensarás que te has equivocado. No, no lo has hecho. Esa textura casi líquida es justo lo que permitirá que se formen esos agujeros enormes que hacen famoso al pan de cristal.
Modo de preparación
La mezcla
- En un bol grande, mezcla la harina con la levadura. Añade el agua poco a poco mientras remueves con una cuchara o espátula. La masa será pegajosa, desordenada y poco manejable. Es normal. Respira.
- Añade la sal al final y termina de integrar. No busques una bola perfecta; aquí no va de eso.
Reposar y plegar (sin amasar)
- Deja reposar 30 minutos. Después haz unos pliegues dentro del mismo bol: estira suavemente un extremo de la masa y dóblalo hacia el centro. Gira el bol y repite. Son movimientos suaves, nada agresivos.
- Haz este proceso cada 30 minutos durante unas 2 horas. No es complicado, solo requiere constancia. Poco a poco notarás que la masa pasa de ser caótica a tener cierta estructura.
Formar sin aplastar
- Espolvorea bastante harina en la encimera y vuelca la masa con cuidado. Aquí el objetivo es no aplastar todo el aire que se ha creado dentro.
- Divide en cuatro partes y estira ligeramente cada una para darles forma alargada. No hace falta que queden perfectas; de hecho, su aspecto irregular es parte de su encanto.
El horneado que marca la diferencia
- Precalienta el horno a 250 °C y coloca una bandeja metálica vacía en la base. Cuando metas el pan, añade un vaso de agua caliente en esa bandeja para generar vapor. Ese vapor es el responsable de esa corteza fina y crujiente que buscamos.
- Hornea unos 20–25 minutos. En los últimos minutos, abre ligeramente la puerta para que salga la humedad y la corteza termine de secarse bien.
Déjalas enfriar en rejilla, aunque te cueste resistirte.
El resultado
- Cuando lo rompas escucharás ese “crack” tan satisfactorio. Por dentro, la miga será ligera, llena de huecos grandes e irregulares. Es perfecto para tostadas con tomate y aceite, para bocadillos especiales o simplemente para disfrutarlo tal cual.
- Lo mejor de todo es la sensación de haberlo hecho tú. Sí, requiere tiempo. Sí, la masa parece un desastre al principio. Pero cuando veas el resultado entenderás que ha merecido la pena.
- Ideal para acompañarlo con unos tomates secos.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de reposo y fermentación: 3 horas
Tiempo de horneado: 25 minutos
Tiempo total aproximado: 3 horas y 45 minutos
Porciones: 4 barras medianas
Información nutricional aproximada (por barra): 380–420 kcal
Calorías totales de la receta completa: 1.600 kcal aprox.
Tipo de cocina: Mediterránea / Española
Tipo de comida: Pan / Acompañamiento
¿Te animas a preparar este pan de cristal casero con tomates deshidratados? Una opción tentadora, sencilla y de un sabor equilibrado y delicioso. No tengas temor de hacerlo en casa, es muy fácil y no hay nada mejor que las preparaciones caseras.