Flan de queso en Thermomix: cremoso, rápido y sin complicaciones

Hay postres que nunca pasan de moda. El flan es uno de ellos. Y si encima hablamos de flan de queso en Thermomix, ya estamos jugando en otra liga: textura suave, sabor intenso y cero dramas en la cocina. Es de esas recetas que haces una vez “para probar” y acabas repitiendo cada vez que tienes invitados… o simplemente antojo.

Lo mejor es que no necesitas ser experto en repostería. La Thermomix hace gran parte del trabajo por ti. Mezcla perfecta, sin grumos, sin estar removiendo a mano ni cruzando los dedos para que cuaje bien. Tú solo sigues los pasos y dejas que la máquina haga su magia.

Ingredientes sencillos, resultado espectacular

Para este flan de queso necesitas lo básico: queso crema (tipo Philadelphia), huevos, azúcar, leche y caramelo líquido. Nada raro, nada imposible de encontrar. De hecho, seguramente lo tengas ya en la nevera.

El queso crema es el auténtico protagonista. Le da cuerpo, cremosidad y ese puntito ligeramente ácido que equilibra el dulzor del azúcar. El resultado no es el típico flan “gelatinoso”, sino uno más sedoso, casi como una tarta suave que se deshace en la boca.

Si eres de los que disfruta probando versiones distintas, puedes inspirarte en recetas como el Flan de galletas María sin horno, que tiene un toque más tradicional y nostálgico. O si te apetece algo más tropical, el Flan de leche condensada y coco es una opción dulce y diferente que siempre sorprende.

Preparación sin estrés

Pon en el vaso de la Thermomix el queso crema, los huevos, el azúcar y la leche. Mezcla unos segundos a velocidad media hasta que todo quede integrado y sin grumos. Así de simple. La textura debe ser lisa y cremosa, como una batida espesa. Mientras tanto, cubre el fondo del molde con caramelo líquido. No escatimes si te gusta ese toque dulce extra al desmoldar. Vierte la mezcla con cuidado y cocina al baño maría. Puedes hacerlo en el horno o usando el varoma de la Thermomix, según lo que te resulte más cómodo. Después, paciencia. Deja que se enfríe primero a temperatura ambiente y luego mételo en la nevera al menos cuatro horas. Sí, la espera cuesta… pero merece la pena. Ese reposo es lo que termina de darle la textura perfecta.

Pequeños trucos que marcan la diferencia

Un detalle importante: intenta que los ingredientes estén a temperatura ambiente. Parece una tontería, pero ayuda a que la mezcla quede más homogénea y suave.

Si te gusta personalizar, añade unas gotas de vainilla o un poco de ralladura de limón. Cambia sutilmente el sabor y le da un aire más especial.

¿Te apetece innovar de verdad? Puedes inspirarte en opciones como el Flan de turrón sin huevos, ideal cuando quieres algo diferente o aprovechar restos navideños, o el original Flan cubano de calabaza, que tiene un toque especiado muy interesante.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos (más cocción y reposo)

Porciones: 6-8 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 280-320 calorías por ración, según cantidades y tipo de queso

Tipo de cocina: Casera

Tipo de comida: Postre

Un flan de queso en Thermomix es la prueba de que hacer algo delicioso no tiene por qué ser complicado. Solo necesitas ganas… y cuchara lista.