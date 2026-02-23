Quién era ‘El Mencho’ y por qué su muerte está provocando disturbios en México

El pasado domingo, el líder del Cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, de 59 años, fue capturado en una de las operaciones más importantes de la historia en la lucha contra el crimen organizado internacional. Durante la operación, que ocurrió en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, se produjo un tiroteo entre soldados del Ejército y miembros del CJNG.

Cuatro integrantes del grupo terrorista fallecieron y tres resultaron heridos de gravedad, entre los que estaba Nemesio Oseguera, que murió en el traslado vía aérea a Ciudad de México por las fuerzas federales.

Oseguera, nacido en 1966, encabezaba una organización delictiva que apareció en 2007 bajo la protección del Cártel de Sinaloa, aunque después se separó y pasó a consolidarse como una de las más influyentes del país. Originario de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, emigró a Estados Unidos y, al regresar a México, trabajó con Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel.

Tras la muerte de este último, creó el CJNG junto con Erik Valencia Salazar. Con el tiempo, y especialmente después de la detención de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, Oseguera llegó a ser considerado el líder criminal más poderoso de México.

Apoyo de EEUU

Desde la década pasada, este Cártel se convirtió en una de las bandas criminales con más poder y, recientemente, Donald Trump denominó al CJNG como una organización terrorista por ser «un cártel despiadado y violento responsable del tráfico de fentanilo, anfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EEUU».

Tanto México como Estados Unidos tenían a El Mencho como objetivo prioritario ya que, bajo su mando, el CJNG extendió su presencia en México y reforzó rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que el operativo militar ha contado con respaldo de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

«Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al Gobierno mexicano para ayudar en una operación en Tapalpa, Jalisco (México), en la que fue eliminado El Mencho, un infame narcotraficante», ha declarado en redes sociales, donde ha elogiado y agradecido al Ejército mexicano «su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación» contra «uno de los principales objetivos traficantes de fentanilo en nuestro país».

Clases suspendidas y carreteras bloqueadas

Cuando se supo la magnitud del operativo, integrantes del crimen organizado reaccionaron en distintos lugares del país e iniciaron los llamados «narcobloqueos» en zonas del sur de Jalisco, lugar de origen del cártel, quemando vehículos y cerrando carreteras para impedir el paso.

Ante esta situación, el gobierno estatal activó el llamado «código rojo» y optó por suspender el transporte público en varias áreas, además de cancelar las clases presenciales.

Estas medidas también se aplicaron en otros estados como Michoacán, Colima y Nayarit, y más tarde en Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo, donde se registraron bloqueos e incendios tanto de vehículos como de comercios, entre ellos sucursales del Banco del Bienestar.

En Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del país ubicado en el estado de Jalisco, se suspendieron varios vuelos. En todo el estado, el gobernador decidió cancelar actos multitudinarios, entre ellos el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, ciudad que además será una de las sedes del Mundial de 2026.