La violencia se desata en México: código Rojo en Jalisco tras caer ‘El Mencho’ y empezar una guerra interna

La violencia se ha desatado en México tras la muerte del narcotraficante de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho: las autoridades han declarado Jalisco el estado de Código Rojo –máxima alerta– tras caer El Mencho y empezar una guerra interna. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una alarmante ola de violencia en varias regiones de México, especialmente en el estado de Jalisco, donde su organización criminal tiene su base de operaciones.

El operativo que terminó con la vida de El Mencho se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, y contó con la participación de diversas corporaciones de seguridad, apoyadas con información de inteligencia de Estados Unidos. Durante la operación se enfrentaron con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha provocado la muerte de cuatro narcotraficantes en el lugar y tres heridos graves, incluido el propio El Mencho, que falleció durante su traslado a la Ciudad de México.

Violencia inmediata en México

Tras el anuncio oficial, las autoridades locales han denunciado la quema de vehículos, bloqueos de calles y enfrentamientos armados en al menos cinco estados, incluyendo Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato. Ante la escalada de violencia, el gobierno de Jalisco suspendió el transporte público en varias zonas y alertó a los hoteles para que instaran a los huéspedes a permanecer en el interior. Parte de los disturbios se registraron en Guadalajara, la capital del estado y sede de algunos partidos de la Copa del Mundo 2026.

La muerte de El Mencho podría provocar luchas internas dentro del CJNG, mientras distintas facciones intentan asumir el control del cártel. Esto augura un periodo de incertidumbre y posible escalada de violencia en las próximas semanas.

Evacuaciones en el Hospital

El Hospital Civil de Guadalajara activó protocolos de evacuación parcial ante la posible presencia de grupos armados vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida busca garantizar la seguridad de pacientes, personal médico y visitantes, tras los recientes narcobloqueos y enfrentamientos en diversas zonas de Jalisco.

🇲🇽‼️ | URGENTE — Evacuaciones en el Hospital Civil de Guadalajara ante la posible presencia de grupos armados asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pánico en el aeropuerto

El pánico se ha destado en el aeropuerto de Guadalajara después de que se hayan escuchado disparos. En un principio, los pasajeros pensaban que los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación habían tomado el aeropuerto de Guadalajara tras la caída de El Mencho. Las aerolíneas Air Canada y United Airlines sí han suspendido sus vuelos hacia Guadalajara, citando riesgos para la seguridad de pasajeros y tripulación.

🇲🇽 | ÚLTIMA HORA: Sicarios toman el aeropuerto de Guadalajara tras la caída de «El Mencho».

El Cártel Jalisco Nueva Generación

Fundado en 2009, el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Bajo el mando de Oseguera Cervantes, el Cártel Jalisco Nueva Generación desarrolló la mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, además de ejecutar homicidios contra grupos rivales y agentes de seguridad. También se le atribuyen intentos de asesinato contra funcionarios del gobierno mexicano.

Cargos internacionales y recompensas

Desde 2017, El Mencho enfrentaba acusaciones judiciales en Estados Unidos, incluyendo conspiración para distribuir drogas controladas y uso de armas de fuego en relación con narcotráfico. Además, estaba imputado bajo la Ley de Jefes de Narcotráfico (Drug Kingpin Statute) por operar una empresa criminal continua. La administración estadounidense había ofrecido hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Impacto político y seguridad regional

El abatimiento de El Mencho es considerado un triunfo estratégico del gobierno mexicano, aunque también genera preocupaciones sobre la seguridad en los estados afectados por la violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se espera que su muerte tenga repercusiones tanto en el control territorial del cártel como en la cooperación internacional con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

La caída de El Mencho representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la historia reciente de México. Su captura y muerte eran objetivos prioritarios del gobierno de México y Estados Unidos, que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención. Su captura se compara con la de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, y sólo se supera por la histórica de Joaquín El Chapo Guzmán.