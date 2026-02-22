El ejército abate en México al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los narcos más buscados

El Ejército mexicano ha abatido este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, considerado el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado oficial.

La dependencia detalló que agentes de diversas corporaciones lanzaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, con información recopilada por agencias de inteligencia y “información complementaria” aportada por Estados Unidos. Durante el operativo, el personal militar fue atacado, por lo que repelieron la agresión. En el enfrentamiento murieron cuatro criminales en el lugar y tres más resultaron heridos de gravedad; entre ellos estaba El Mencho, quien falleció durante su traslado vía aérea a Ciudad de México.

Poder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Oseguera dirigía una organización criminal extensa y poderosa, con presencia en múltiples estados de México y rutas de tráfico internacional de drogas. El grupo es conocido por su violencia extrema y su agresividad en «negocios» ligados al narcotráfico, extorsión y secuestro. Durante décadas, El Mencho operó desde la sierra de Jalisco, protegido por sus huestes criminales, lo que le permitió mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante años.

Impacto internacional y recompensas

La caída de El Mencho representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la historia reciente de México. Su captura y muerte eran objetivos prioritarios tanto del gobierno mexicano como de Estados Unidos, que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención. Su desaparición del mapa criminal tiene un impacto comparable con la captura de Ismael Mayo Zambada en julio de 2024, y solo es superada por la histórica captura de Joaquín El Chapo Guzmán.

¿Qué ocurriá tras la caída de ‘El Mencho’?

Las autoridades aún no han detallado todos los pormenores del operativo. En cambio, se anticipa que la muerte de El Mencho genere un período de inestabilidad y posibles enfrentamientos internos dentro del Cartel Jalisco Nueva Generación. El operativo se considera un triunfo de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, liderada por Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, en un contexto de violencia creciente en estados como Sinaloa y Michoacán.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes marca un momento clave en la lucha contra el crimen organizado en México y reconfigura el tablero del narcotráfico en América Latina.