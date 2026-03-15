La Audiencia Nacional asume la mayor operación antidroga de Mallorca: 76 detenidos y millones de euros intervenidos

La Audiencia Nacional ha dado luz verde a que la investigación de la operación Enroque Bal-Manso, la mayor trama de narcotráfico y blanqueo de capitales registrada en Mallorca, continúe en Madrid. La decisión, impulsada por el juez de Palma que instruye la causa, Ismael Moreno, permitirá centralizar en la capital española un caso que afecta a múltiples provincias, incluida Valencia, donde la organización también extendía sus redes de distribución.

La Fiscalía y la mayoría de los 76 arrestados apoyaron que la causa dé el salto a la Audiencia Nacional, reconociendo que los delitos se cometieron en distintos territorios y que la complejidad de la red requería la competencia de un tribunal de alcance nacional. Según el auto al que ha tenido acceso Ultima Hora, el magistrado solicita a Instrucción 7 de Palma la remisión de todas las diligencias, efectos, piezas y consignaciones relacionadas con la investigación.

La organización, presuntamente liderada por Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez, introducía grandes cargamentos de drogas en Mallorca e Ibiza para luego distribuirlos en la Península, con especial presencia en Valencia. Esta extensión territorial fue clave para que la causa pase a manos de la Audiencia Nacional, siguiendo la línea de otras investigaciones similares como la operación Jaque Mate sobre ‘El Charly’.

El caso estalló en agosto, cuando una filtración precipitó la detención de los principales sospechosos. Desde meses antes, la Guardia Civil y la Policía Nacional investigaban a la organización, que manejaba cantidades ingentes de estupefacientes. Hasta el momento, se han incautado 687 kilos de cocaína, 2.600 de hachís y 1,5 millones de euros en efectivo, cifras que reflejan la magnitud de la red.

Más de 20 personas permanecen en prisión preventiva, entre ellas Milojevic, Márquez y Faustino Nogales, exjefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma, acusado de filtrar información a la organización. La investigación no solo aborda el tráfico de drogas, sino también un complejo entramado de blanqueo de capitales, supuestamente liderado por el abogado, que habría permitido ocultar y mover millones de euros de procedencia ilícita.

La Audiencia Nacional asume ahora un caso que promete ser histórico por su alcance y complejidad. Los fiscales preparan la documentación para la futura acusación, mientras las fuerzas de seguridad continúan analizando nuevas pruebas y vínculos internacionales. La operación evidencia la magnitud de las mafias mediterráneas y cómo su actividad trasciende fronteras, llevando a que una investigación que comenzó en Mallorca se traslade al corazón de la justicia española.