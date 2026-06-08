Surrealismo en Palma: una mujer en bata y con manchas de sangre asusta a los peatones
La protagonista intentaba tocar, sin motivo ni lógica alguna, a todo aquel que se cruzaba en su camino
Hay viernes en los que la realidad decide superar a la ficción, y el pasado viernes en la ciudad de Palma fue, sin duda, uno de ellos. Los peatones que paseaban tranquilamente por el céntrico Paseo del Borne, zona glamurosa donde las haya y conocida popularmente como la Milla de Oro, se encontraron con una escena digna de una película de misterio de serie B.
La protagonista absoluta de la jornada fue una mujer que irrumpió en plena acera ataviada con un «outfit» de lo más llamativo para la época del año: únicamente una bata de color blanco. Pero el verdadero problema no era su cuestionable elección de vestuario para ir por la calle a plena luz del día, sino su extraña actitud.
La misteriosa mujer se dedicó provocar momentos de cierta angustia entre los transeúntes al intentar tocar, sin motivo ni lógica alguna, a todo aquel que se cruzaba en su camino.
La mujer avanzaba por la acera incordiando a los viandantes mediante la técnica del «contacto físico espontáneo». Si te cruzabas con ella, buscaba el roce, o algo más.
Tal y como se puede apreciar en las imágenes ofrecidas por OKBALEARES, la tensión era palpable; en el metraje se observa perfectamente cómo una viandante, parece ser que turista, al percatarse de las intenciones de la mujer, tiene que hacer una rápida maniobra de esquiva espectacular en cuanto ve que esta alarga el brazo con la firme intención de tocarle.
Para añadirle más leña al fuego del surrealismo, un testigo que presenció los hechos aportó un detalle que añade un toque extra de suspense a la escena: la prenda de vestir estaba manchada de sangre, según asegura a este periódico. ¿Susto, performance artística o simplemente un viernes muy extraño en la Milla de Oro? El misterio de la bata blanca sigue abierto.
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