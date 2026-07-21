Baleares desplegará un operativo especial de 200 bomberos y agentes forestales ante el eclipse solar del 12 de agosto

La Conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado este martes el dispositivo especial de prevención y vigilancia que desplegará con motivo del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto. El operativo contará con cerca de 200 bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente con el objetivo de reforzar la protección de los espacios naturales y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

El conseller Joan Simonet ha explicado que el dispositivo responde a la coincidencia de varios factores de riesgo: el archipiélago se encuentra en plena época de peligro alto de incendios forestales, se espera una afluencia masiva de personas a las zonas de alto riesgo y a los espacios naturales protegidos, y el eclipse se producirá al atardecer y durante la noche, cuando los medios aéreos no podrían intervenir en caso de incendio.

En la presentación también han participado el gerente del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), Tomeu Llabrés; el responsable del Servicio de Vigilancia de la Posidonia, Marcial Bardolet, y un representante del Servicio de Agentes de Medio Ambiente.

Simonet ha subrayado que el eclipse atraerá a miles de personas a enclaves de alto valor ambiental del archipiélago en un momento especialmente delicado por el elevado riesgo de incendios. Por ello, el Govern ha diseñado un dispositivo «sin precedentes» que refuerza los servicios de prevención y vigilancia para anticiparse a posibles riesgos y proteger tanto a la población como al patrimonio natural.

El conseller ha insistido en que la prevención será clave durante esa jornada, ya que un incendio declarado durante el eclipse no podría ser combatido desde el aire. «Esta circunstancia hace que la prevención, la vigilancia y la detección precoz sean más importantes que nunca», ha afirmado.

Llamamiento a la prudencia y la responsabilidad

El responsable autonómico también ha pedido prudencia a la ciudadanía para que todos puedan disfrutar del fenómeno con seguridad. «La prevención es la mejor herramienta para proteger nuestros bosques y cualquier negligencia puede tener consecuencias muy graves. Con la colaboración de todos podremos disfrutar de este acontecimiento excepcional preservando nuestro patrimonio natural», ha señalado.

La conselleria prevé una elevada concentración de visitantes en la Serra de Tramuntana y en otros espacios naturales de Baleares, con un aumento de excursiones, reuniones de personas e incluso posibles acampadas en zonas especialmente sensibles.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la posible saturación de carreteras y accesos, una situación que podría dificultar la movilidad de los servicios de emergencia si fuera necesaria una intervención.

Simonet ha precisado que el operativo ha sido diseñado específicamente para el 12 de agosto, aunque su aplicación estará condicionada por cualquier otra emergencia que pudiera producirse ese mismo día.

Refuerzo de efectivos

El Ibanat movilizará a 161 bomberos forestales entre el servicio ordinario y un refuerzo extraordinario formado por 49 efectivos adicionales, que se distribuirán en puntos estratégicos de las cuatro islas para reducir al máximo los tiempos de respuesta.

En Mallorca participarán 93 bomberos forestales, 25 de ellos como refuerzo extraordinario, con especial presencia en Andratx, Esporles, Valldemossa y el Coll de sa Batalla. En Menorca habrá 23 efectivos, ocho de ellos de refuerzo, concentrados principalmente en la zona de Fornells.

Ibiza contará con 39 bomberos forestales, incluidos 13 refuerzos, que se desplegarán especialmente en Sant Joan de Labritja. En Formentera se movilizarán seis bomberos forestales, tres de ellos de refuerzo extraordinario, distribuidos estratégicamente por el centro de la isla.

Además, el Govern estudiará ampliar los vuelos de vigilancia aérea en función de la evolución del riesgo de incendio.

El gerente del Ibanat, Tomeu Llabrés, ha destacado que el dispositivo ha sido diseñado para ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier incidencia. Para ello, se ha incrementado el número de efectivos y se mantendrá un seguimiento constante de la evolución del riesgo para adaptar el operativo si las condiciones lo hacen necesario.