Vecinos de Palma en pie de guerra: marroquíes y argelinos montan un mercadillo ilegal en plena calle para vender objetos robados
Los vendedores llenan una calle del barrio de Son Gotleu de ropa y calzado e impiden el paso a los más mayores
La paciencia de los residentes en el barrio palmesano de Son Gotleu ha llegado definitivamente a su límite. Numerosos vecinos de esta siempre conflictiva barriada de la capital balear han alzado la voz para denunciar públicamente una situación de flagrante incivismo que se repite jornada tras jornada en plena calle: la presencia de un mercadillo ilegal, montado por jóvenes argelinos y marroquíes, que se ha adueñado del espacio público para vender objetos robados.
Según explican los propios afectados, esta ocupación irregular ocurre cada día de la semana. A partir de las 17:30 de la tarde, la actividad ilícita ya se encuentra plenamente instalada, ocupando una parte sustancial de la calzada. El despliegue abarca concretamente desde el número 60 hasta el 68 de la calle Santa Florentina, extendiéndose a ambos lados de la vía pública.
En este espacio no autorizado se expone para la venta todo tipo de objetos, consistiendo la gran mayoría de la mercancía en piezas de ropa y calzado, según manifiestan algunos residentes a este periódico.
Por si fuera poco, las consecuencias de esta actividad ilegal las sufren directamente los colectivos más vulnerables del barrio. Las personas mayores y los residentes con movilidad reducida no pueden pasar por el tramo afectado ante el bloqueo de la vía.
Además, hay que añadir que la tensión escala cuando se les recrimina su actitud: según denuncian muchos vecinos de esta calle, cualquier vecino que llame la atención de los responsables recibe insultos como única respuesta.
Ante este panorama, los afectados aseguran a OKBALEARES que ya han contactado formalmente tanto con la Policía Local como con el Ayuntamiento de Palma con la intención de poner fin de manera definitiva a esta problemática. Sin embargo, la respuesta institucional brilla por su ausencia: por el momento, las llamadas de auxilio vecinal no han surtido efecto y todo continúa exactamente igual.