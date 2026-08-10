Uno de los jets privados más grandes del mundo, vinculado a la familia real de Qatar, aterriza en el aeropuerto de Mallorca con gran expectación

Uno de los aviones privados más grandes y exclusivos del mundo ha aterrizado este domingo en el aeropuerto de Mallorca, coincidiendo con la estancia de la familia real de Qatar en la isla, donde disfruta de unos días de descanso. Se trata de un imponente Boeing 747-8 en configuración Boeing Business Jet (BBJ), operado por Qatar Amiri Flight, la flota estatal utilizada para los desplazamientos de miembros de la familia gobernante y altos representantes del Estado catarí.

La llegada de la aeronave ha generado una gran expectación en el aeropuerto de Palma, tanto por sus extraordinarias dimensiones como por el perfil de sus pasajeros habituales. El aparato quedó estacionado en la zona habilitada del aeropuerto, donde también pudieron verse efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil.

El avión que ha llegado a Mallorca es un Boeing 747-8, una de las aeronaves más grandes que pueden utilizarse como jet privado o avión ejecutivo. Con más de 76 metros de longitud, su presencia resulta especialmente llamativa en cualquier aeropuerto y todavía más cuando se trata de una aeronave destinada a vuelos privados y desplazamientos de carácter oficial.

El modelo pertenece a la familia de los Boeing Business Jet, una versión destinada a clientes que buscan disponer de un avión de grandes dimensiones adaptado a sus necesidades particulares. En configuraciones VIP, estos aparatos pueden incorporar espacios privados, salones, dormitorios, zonas de reunión y todo tipo de comodidades, hasta convertir el interior en una auténtica mansión voladora de lujo.

La aeronave está vinculada a Qatar Amiri Flight, la flota estatal de Catar que opera algunos de los aviones más exclusivos del mundo. Dentro de esta flota se encuentran aeronaves utilizadas para los desplazamientos de miembros de la familia real catarí y de altos representantes del país.

El enorme 747-8 es además un avión frecuentemente asociado a los desplazamientos del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, aunque la presencia de la aeronave en Mallorca no permite determinar por sí sola quién viaja a bordo en un vuelo concreto.

La llegada se produce en un momento en el que la familia real de Qatar se encuentra en Mallorca disfrutando de unos días de descanso. La isla vuelve de esta forma a convertirse en destino de una de las familias reales más importantes del Golfo, en una época del año en la que Mallorca concentra una importante presencia de visitantes internacionales de alto poder adquisitivo.

La elección de Mallorca no resulta sorprendente. La isla ofrece privacidad, grandes infraestructuras hoteleras, puertos deportivos y una amplia oferta de ocio, además de enclaves que permiten a personalidades internacionales disfrutar de sus vacaciones alejadas de los grandes núcleos urbanos.

En el aeropuerto de Son Sant Joan, la llegada del avión tampoco pasó desapercibida. El enorme tamaño del Boeing 747-8 convirtió su aterrizaje en una de las operaciones más llamativas de la jornada. A su alrededor se desplegó la correspondiente operativa aeroportuaria y de seguridad, con presencia de distintos cuerpos.

Entre los vehículos y efectivos que pudieron observarse en la zona se encontraban Bomberos de Aena, Policía Nacional y Guardia Civil, que permanecieron en las inmediaciones del avión. La presencia de los cuerpos de seguridad añadió expectación a una llegada que ya había despertado interés por las características de la aeronave y su vinculación con Qatar.

El Boeing 747-8 es una evolución del mítico Jumbo, uno de los aviones más reconocibles de la historia de la aviación. Su enorme fuselaje, la característica cubierta superior y sus dimensiones hacen que sea fácilmente reconocible desde los alrededores del aeropuerto.

Por sus dimensiones, el avión que ha aterrizado en Mallorca se sitúa muy por encima de los habituales jets privados que operan en la isla. Mientras los vuelos ejecutivos suelen realizarse con aeronaves mucho más pequeñas, un 747-8 ofrece un volumen interior extraordinario y una autonomía suficiente para realizar vuelos intercontinentales.

La imagen del gigantesco Boeing 747-8 estacionado en el aeropuerto de Palma de Mallorca, acompañado por efectivos de seguridad y emergencias, ha dejado una de las estampas más llamativas de esta jornada en Son Sant Joan y confirma, una vez más, el atractivo de la isla para algunas de las personalidades más relevantes del panorama internacional.