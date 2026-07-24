Valijas diplomáticas, 48 maletas de lujo y gran despliegue policial por la llegada de miembros de la realeza saudí a Mallorca

El Aeropuerto de Palma-Son Sant Joan fue escenario el pasado viernes, alrededor de las 20.00 horas, de un importante operativo con motivo de la llegada de una delegación procedente de Londres-Heathrow (Reino Unido), integrada, según fuentes conocedoras del dispositivo, por miembros de la realeza de Arabia Saudí.

El vuelo despertó una gran expectación entre trabajadores del aeropuerto y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debido al amplio despliegue protocolario organizado para recibir a los pasajeros, quienes disponían de autorizaciones VIP tramitadas por la Embajada de Arabia Saudí y emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según las fuentes consultadas, entre los viajeros se encontraban miembros de la realeza. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el impresionante volumen de equipaje transportado por la delegación. En total viajaban con 48 maletas de gran tamaño, varias de ellas identificadas con el nombre de la Embajada de Arabia Saudí, además de diversas valijas diplomáticas protegidas por la normativa internacional.

Entre el equipaje destacaban numerosas maletas de altísima gama, algunas destinadas exclusivamente al transporte de calzado de lujo, así como grandes baúles y maletas de viaje de primeras marcas. Nada más descender del avión, varios integrantes de la delegación fueron acompañados directamente a la Sala de Autoridades del Aeropuerto de Palma, donde realizaron todos los trámites de entrada en España mediante el protocolo reservado para autoridades y delegaciones diplomáticas.

Los pasaportes fueron controlados y sellados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, mientras que efectivos de la Guardia Civil realizaron los correspondientes controles fiscales y aduaneros del equipaje. Las fuentes consultadas indican que todas las maletas fueron inspeccionadas, con la única excepción de las valijas diplomáticas, cuya inviolabilidad está reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Una vez concluidos todos los trámites, la delegación abandonó discretamente las instalaciones aeroportuarias por la salida reservada para autoridades. En el exterior les esperaba un convoy de vehículos de alta gama, que puso rumbo a un conocido hotel de la Serra de Tramuntana, donde permanecerían alojados.

Fuentes policiales consultadas por este periódico explican que la llegada de miembros de la familia real de Arabia Saudí a Mallorca es relativamente habitual durante la temporada de verano. Estos desplazamientos suelen realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación entre la Embajada de Arabia Saudí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las autoridades aeroportuarias.

La presencia de este tipo de delegaciones convierte con frecuencia al Aeropuerto de Palma-Son Sant Joan en punto de entrada de personalidades internacionales que eligen Mallorca como destino para disfrutar de sus vacaciones, especialmente en enclaves exclusivos de la Serra de Tramuntana.