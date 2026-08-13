Los hospitales de Baleares atienden a más de 20 personas por lesiones oculares tras el eclipse

Al menos 20 personas han sido atendidas en atención primaria o en hospitales de Baleares por lesiones oculares a raíz del eclipse solar total que vivió el archipiélago. Son datos del Servicio de Salud (IBSalut) trasladados este jueves por el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, en una rueda de prensa para hacer balance del dispositivo Eclipbal, desplegado con motivo del eclipse.

En concreto, dos personas han sido atendidas en atención primaria y otras 18, en hospitalaria. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió 14 consultas telefónicas sobre posibles lesiones oculares, que fueron derivadas al SAMU 061.

No se descarta que la cifra de 20 personas atendidas pueda aumentar en los próximos días o semanas.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Ópticos-Optometristas de Baleares, Marisina Marí, ha instado a la ciudadanía a acudir a urgencias para ser atendido por un especialista al mínimo síntoma de lesión ocular por el eclipse.

En declaraciones a Europa Press, Marí ha explicado que de momento no se han registrado incidencias destacadas en este sentido y lo ha atribuido, en parte, a la concienciación de la ciudadanía y a la labor desarrollada, en este sentido, por medios de comunicación y administraciones.

En todo caso, ante la posibilidad de sufrir una retinopatía solar, la lesión más frecuente que puede provocar la mirada al eclipse sin la protección adecuada, la presidenta del Colegio ha instado a estar atentos a los principales síntomas y no dejar pasar la asistencia a urgencias ante la mínima sospecha.

Entre los síntomas, destacan la visión borrosa permanente, la aparición de un punto sin visión, líneas horizontales u onduladas y la dificultad para percibir detalles.

La aparición de estos síntomas, ha explicado, puede ocurrir al poco de la visión directa del sol o pasados unos días en función del nivel de exposición o el uso de filtros, cámaras u objetivos.