Error garrafal del Ayuntamiento de Valldemossa: las gafas que ha repartido no sirven para el eclipse

El Ayuntamiento de Valldemossa (Mallorca) ha informado este miércoles de que las gafas repartidas por el Consistorio no son adecuadas para la observación del eclipse. En un comunicado, el Consistorio ha explicado que se trata de las gafas donadas por la firma Eclipse Baleares 2026. A pesar de que el producto cumple con la certificación europea y la normativa ISO 12312-2:2015, la propia firma ha comunicado públicamente que desaconseja su uso.

La persona donante ha manifestado su intención de presentar un comunicado formal a través del registro municipal explicando los motivos.

No obstante, y atendiendo a las publicaciones efectuadas por la firma en sus redes sociales, el Ayuntamiento ha considerado necesario y urgente desaconsejar el uso de estas gafas para la observación del fenómeno.

Sin incidencias en la Playa de Palma

El dispositivo policial se está desarrollando de forma «controlada y tranquila» en Playa de Palma, tras el cierre de la primera línea de playa al tráfico por vehículo privado a las 09.00 horas por parte de la Policía Local.

El regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, ha explicado este miércoles a preguntas de los medios tras una Junta de Gobierno extraordinaria que en la zona hay vehículos de mercancías que están accediendo, algo que entra dentro de lo «normal».

Bauzá ha destacado que, por el momento, «no se ven grandes aglomeraciones» y los agentes «no están reportando incidencias». No obstante, ha recordado que el eclipse se producirá a partir de las 19.00 horas, momento a partir del cual se espera que haya «mucha más gente».

Por otro lado, ha indicado que el operativo se ha organizado para todas las personas que vayan a Playa de Palma, tanto residentes como visitantes, y ha hecho hincapié en la «prudencia y sentido común».

A las 12.00, los agentes de la Policía Local cerrarán los accesos 6, 7A y 8, además de que se producirán controles en las salidas 10 y 11.