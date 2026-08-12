El PP tomará acciones legales contra Marlaska por su plantón al Senado: «Es un acto de desobediencia»

El Partido Popular (PP) tomará acciones contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su plantón en el Senado, donde estaba citado este miércoles para dar explicaciones sobre la gestión del Gobierno en la invasión a Ceuta. «Es un acto de desobediencia», ha valorado Fernando Martínez-Maíllo, presidente de la Comisión de Interior, sobre la ausencia de Marlaska, quien ha comparecido en la sede de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias de Madrid en el mismo horario de celebración de la comisión.

Tanto el PP como Vox y Junts han sido los partidos que han acudido este miércoles a la Comisión de Interior en la Cámara Alta y todos han denunciado el plantón de Grande-Marlaska. La formación que lidera Santiago Abascal ha ido un paso más allá y ha anunciado que volverán a reprobar al ministro del Interior en el Senado.

Desde el PP amenazan con tomar «decisiones legales y políticas» ante este «plantón» del Gobierno. Así lo ha reflejado Martínez-Maíllo durante la reunión extraordinaria de este foro, que ha sido convocado por los populares, con mayoría absoluta en la Cámara, para hablar sobre la crisis de Ceuta.

El Gobierno ya avisó de que los ministros citados extraordinariamente en el Senado durante agosto no acudirían, alegando que ya irían al Congreso de los Diputados unas semanas después para explicar el papel de sus departamentos en Ceuta. Sin embargo, el PP decidió mantener la convocatoria oficial, por lo que la comisión de Interior se ha reunido este miércoles y solamente han acudido los mencionados populares, Vox y Junts, mientras que la silla destinada al compareciente Marlaska se encontraba vacía.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Interior ha acusado a Marlaska de cometer un acto «de huida y de desobediencia», que, bajo su punto de vista, ha sido «deliberado, consciente e intencionado» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por ello, ha garantizado que la comisión de Interior y la Mesa del Senado «adoptarán las decisiones políticas y legales que sean necesarias para que este acto no quede sin las debidas consecuencias oportunas». «La silla vacía del ministro creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y a la labor parlamentaria de todos nosotros», ha denunciado Maíllo.

Vox reprobará a Marlaska

A pesar de que Marlaska no ha acudido, el presidente de la comisión ha abierto un pequeño turno de portavoces, en el que Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox, ha aprovechado para anunciar que su formación presentará una propuesta para volver a reprobar en el Senado a Marlaska por la gestión en Ceuta. Del mismo modo, la formación verde promoverá una iniciativa para que el Senado manifieste formalmente «y de manera inequívoca» su censura a Marlaska por no acudir a esta cita y para que se le dirija un apercibimiento de desobediencia.

Por su parte, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, también ha criticado la ausencia de Marlaska en esta comisión de Interior. «No nos gusta que el Senado cite al ministro del Interior por unos hechos muy graves y que éste no comparezca», ha trasladado.