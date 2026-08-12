Marruecos reivindica Ceuta y Melilla tras la invasión: «Este asunto sigue sobre la mesa, nos aferramos a nuestra tierra»

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicado los territorios de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas, tras la invasión de la primera de ellas hace tan solo dos semanas, con 72.000 inmigrantes ilegales entrando a través de la frontera del Tarajal. «Este asunto sigue sobre la mesa, nos aferramos a nuestra tierra», ha asegurado el dirigente marroquí, quien asegura que en cada reunión con el Gobierno de Pedro Sánchez plantean esta cuestión.

En declaraciones desde Estambul, Ouhabi ha valorado su política sobre Ceuta y Melilla como «paciente», para a continuación referirse a los territorios como un objetivo. «Seguimos aferrándonos a nuestra tierra. Esto requiere paciencia y queremos resolver el problema a través del diálogo», ha dicho, evitando hablar de plazos o mecanismos para llevar a cabo este proceso.

El ministro de Justicia de Marruecos ha dicho que las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez son buenas, igual que con la Unión Europea, y defiende que el país africano «nunca» ha utilizado la inmigración «como una herramienta» ni tiene «intención de hacerlo».

«Dijimos que no podíamos detener esta inmigración si no había coordinación entre nosotros. No tiene sentido que nosotros la impidamos, mientras otorgan el permiso de residencia. Es muy contradictorio», ha añadido, en declaraciones para el medio egipcio Asharq News. Además, Ouhabi ha lamentado que España haga «concesiones legales e institucionales» a los inmigrantes ilegales que han llegado a su territorio.

«La política impulsada por Madrid crea problemas para Marruecos, y advertimos y solicitamos cooperación. Estamos dispuestos a cooperar, como si se tratara de un programa y una visión comunes. No podemos volver a la situación anterior», ha añadido el ministro marroquí, que quiere trabajar de manera conjunta con España. «Esto no requiere chantaje ni ningún tipo de presión. Estamos presentes en África y aspiramos a cooperar con Europa, pero no podemos ser su policía», ha completado.

El PP apunta a Marruecos

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha apuntado a Marruecos como «responsable» de la crisis migratoria que sufre Ceuta tras la entrada masiva de más de 72.000 inmigrantes ilegales, según las cifras oficiales, y ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez si va a «ceder» a Rabat, «que no reconoce la soberanía española de la ciudad autónoma», la garantía y seguridad de sus fronteras.

En declaraciones a los medios desde Ceuta, tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Ezcurra ha señalado que desde el PP son «muy conscientes» de que cuando entran «70.000 personas en una frontera de manera ilegal y violenta» y, al día siguiente, 50.000 o 60.000 aproximadamente, regresan por donde han venido», significa que «hay alguien que está tocando el silbato».

Por tanto, la dirigente del PP ha concluido que, «ya sea por acción u omisión, Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta». «Nos hemos dado cuenta los españoles, se han dado cuenta los europeos y se ha dado cuenta el mundo entero», ha subrayado.