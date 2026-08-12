Las sandalias favoritas de Erling Haaland para el verano son un par perfecto: ideales para usar en la playa o con traje de lino

Erling Haaland se ha convertido en uno de los delanteros más famosos de su generación. Tal y como hemos contado en otras ocasiones, ha ido construyendo una imagen cada vez más ligada a la moda de lujo. Durante sus últimas vacaciones, lejos de los estadios y los entrenamientos, ha vuelto a demostrar que su particular sentido del estilo no se limita al terreno de juego.

Después de una temporada especialmente intensa y de su participación en el Mundial de 2026, Haaland ha aprovechado sus días de descanso para disfrutar del verano y dejar algunas pistas sobre sus preferencias a la hora de vestir. Entre ellas destaca un accesorio que puede parecer secundario, pero que termina convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de sus looks: unas sandalias de Hermès.

El delantero del Manchester City ha sido visto durante sus vacaciones en Francia con unas sandalias negras de la firma francesa, un calzado minimalista que encaja tanto con un bañador como con un conjunto más sofisticado de pantalón de lino.

Esta elección resume bastante bien la fórmula que el futbolista suele utilizar cuando deja atrás la equipación deportiva: prendas sencillas, colores neutros y complementos de lujo.

Un diseño icónico

El modelo al que se hace referencia es la Izmir de Hermès, una de las sandalias más reconocibles de la casa francesa. Su principal característica es el detalle en forma de ‘H’ que atraviesa la parte superior y que permite identificar inmediatamente la firma.

La propia Hermès sitúa el origen del modelo en 2004 y lo presenta como una silueta de líneas depuradas pensada para el verano. La versión negra está confeccionada en piel de becerro y cuenta con una suela de piel de 1,4 centímetros. En la actualidad, el modelo aparece en distintos colores y versiones dentro del catálogo de la firma.

La elección de Haaland resulta coherente con una tendencia que lleva tiempo ganando espacio en la moda masculina: las sandalias han dejado de ser únicamente un calzado asociado a los looks informales. Bien combinadas, pueden formar parte de estilismos mucho más cuidados, especialmente durante los meses de verano.

Del bañador al pantalón de lino

Uno de los puntos fuertes de unas sandalias como las Izmir es precisamente su capacidad para adaptarse a situaciones diferentes. Con un bañador y una camiseta básica, aportan un toque más sofisticado a un conjunto pensado para la playa o la piscina. Pero también pueden combinarse con pantalones de lino.

Erling Haaland suele apostar por esa combinación de sencillez y lujo. En sus estilismos estivales predominan los colores neutros, especialmente el blanco y el negro, que permiten que los complementos tengan un mayor protagonismo.

En este contexto, las sandalias no funcionan simplemente como un elemento práctico. Se convierten en la pieza que termina de definir el conjunto.

La estrategia es sencilla: prendas cómodas y frescas, pocos estampados y accesorios cuidadosamente escogidos. El resultado está muy alejado de los estilismos excesivamente recargados y apuesta por una imagen relajada que encaja con el ambiente de unas vacaciones.

La pasión de Haaland por Hermès

Las sandalias no son, en cualquier caso, la primera incursión de Haaland en el universo de Hermès. El futbolista es conocido por su afición a los accesorios de la firma francesa y, especialmente, por su colección de bolsos de lujo.

Su relación con la marca ha llamado la atención en numerosas ocasiones, hasta el punto de que sus apariciones públicas fuera de los terrenos de juego también se han convertido en objeto de interés para quienes siguen las tendencias de moda masculina.

Durante sus vacaciones de 2026, esa faceta volvió a quedar patente. Haaland pasó parte de su descanso en la Costa Azul francesa y fue fotografiado con diferentes estilismos alejados de la imagen habitual del futbolista vestido con la camiseta del Manchester City o de la selección noruega.

La elección de las sandalias refuerza precisamente esa imagen. No se trata de un modelo deportivo ni de unas chanclas convencionales, sino de una pieza de una de las firmas de lujo más reconocidas del mundo.

Una alternativa más asequible

El precio de las sandalias de Hermès hace que no estén al alcance de todos los bolsillos. La versión Izmir en negro aparece actualmente en la web española de la firma con un precio de 665 euros, aunque existen otras variantes que elevan todavía más la cifra.

Para quienes quieran reproducir la estética sin realizar un desembolso semejante, existen alternativas de otras marcas que mantienen algunos de los elementos visuales de este tipo de sandalia.

Entre ellas aparece el modelo Maiven de Steve Madden, una propuesta con una estética similar y una tira ajustable en la parte superior. Su diseño está pensado para combinar comodidad y versatilidad y puede funcionar tanto con prendas informales como con estilismos de verano algo más cuidados.

La clave, en cualquier caso, no está únicamente en copiar una determinada marca o modelo. El estilo que ha mostrado Haaland durante sus vacaciones se basa en una idea mucho más sencilla: elegir pocos elementos y conseguir que todos encajen entre sí.