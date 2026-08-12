Una astróloga explica cómo puede influirte el eclipse total: «Algo que lleva meses rondándote la cabeza puede hacerse inevitable»

Este 12 de agosto, España vivirá un acontecimiento histórico. Por primera vez desde 1905, un eclipse total de Sol será visible desde la Península Ibérica, un espectáculo astronómico que transformará el cielo durante unos minutos al atardecer. Mientras la Luna cubre completamente el disco solar y deja al descubierto la corona del Sol, miles de personas levantarán la vista para contemplar un fenómeno que no se repetirá en generaciones. Pero, para quienes siguen la astrología, el eclipse comienza mucho antes de que el cielo se oscurezca.

Ana Lorente, coach laboral, especialista en Programación Neurolingüística (PNL), astróloga y fundadora de Muy Ciela, explica que estos eventos representan mucho más que un espectáculo astronómico. «Lo excepcional de este eclipse es que coinciden varios factores a la vez», señala. Además de tratarse de un eclipse total visible desde gran parte de España, desde el punto de vista astrológico se produce en Leo, un signo asociado a la identidad, la creatividad y la forma en la que mostramos quiénes somos al mundo.

Según la experta, este movimiento activa el eje Leo-Acuario, una combinación que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la individualidad y el sentimiento de pertenencia. En otras palabras: preguntarnos si vivimos de acuerdo con nuestros propios deseos o con las expectativas de los demás.

¿Por qué los eclipses se relacionan con grandes cambios?

Es habitual escuchar que los eclipses marcan un antes y un después. Para Ana Lorente, esa idea tiene una explicación dentro de la astrología evolutiva. «No crean cambios de la nada», matiza, sino que aceleran procesos que ya llevaban tiempo desarrollándose, haciendo visible aquello que llevaba meses, o incluso años, gestándose en nuestro interior. Por eso, muchas personas sienten que después de un eclipse determinadas situaciones se desbloquean, relaciones llegan a su fin o aparecen decisiones que ya no admiten más demora. Más que provocar la transformación, el eclipse actúa como un foco que ilumina aquello que ya necesitaba cambiar.

La ‘sombra del eclipse’: por qué puedes sentirte diferente antes del 12 de agosto

Si en los últimos días has dormido peor, te notas más sensible o acumulas un cansancio difícil de explicar, la astrología tiene una interpretación para ello. Lorente asegura que durante las dos o tres semanas previas se entra en la conocida como «sombra del eclipse», un periodo en el que muchas personas experimentan alteraciones emocionales o una mayor sensibilidad. «En consulta es algo que aparece con frecuencia», explica, aunque insiste en que no debe entenderse como un fenómeno exclusivamente místico, sino como un momento simbólico que invita a escuchar lo que ocurre internamente.

Sueños intensos, necesidad de cerrar etapas o una sensación persistente de que algo está a punto de cambiar son algunas de las experiencias que, según la astróloga, suelen repetirse en estas fechas.

Los signos que podrían sentirlo con más intensidad

«La carta natal marca la diferencia»

Aunque todos pueden notar el simbolismo del eclipse, no afectará igual a todo el mundo. Sin embargo, reconoce que Leo, Acuario, Tauro y Escorpio, los llamados signos fijos, serán quienes probablemente vivan este tránsito con mayor intensidad, especialmente si tienen planetas importantes en esas posiciones. Eso no significa que el resto quede al margen. El eclipse habla de cuestiones universales relacionadas con la autenticidad, el reconocimiento y el lugar que ocupamos dentro de nuestros grupos.

¿Es buen momento para tomar decisiones importantes?

Aquí la recomendación de Ana Lorente es clara: mejor esperar. La especialista aconseja evitar decisiones irreversibles o el inicio de grandes proyectos justo el día del eclipse. «La energía eclíptica distorsiona un poco el juicio racional», explica, por lo que considera más prudente dejar que las emociones se asienten durante unos días antes de actuar.

También recomienda diferenciar entre un impulso del momento y una decisión que lleva tiempo madurando. «Si una idea aparece solo el día del eclipse, conviene dejarla reposar», señala. En cambio, si es un cambio que lleva meses rondándonos la cabeza y el eclipse simplemente lo hace más evidente, probablemente no esté creando nada nuevo, sino ayudándonos a ver con mayor claridad lo que ya estaba ahí.

Cómo aprovechar el eclipse como una oportunidad de reflexión

Lejos de rituales complicados, Ana Lorente apuesta por la sencillez. Propone dedicar unos minutos antes del eclipse a escribir aquello que sentimos que ha llegado el momento de dejar atrás. Durante el fenómeno, recomienda guardar silencio, desconectar del teléfono y observar qué pensamientos aparecen sin intentar interpretarlos inmediatamente.

«La clave no está tanto en el ritual como en la honestidad con la que nos hacemos determinadas preguntas»

Incluso para quienes no creen en la astrología, la experta considera que un eclipse puede tener un valor muy práctico. Porque, más allá de la espectacular imagen del Sol desapareciendo durante unos minutos, el verdadero impacto del eclipse podría producirse cuando volvamos a mirar hacia nosotros mismos.