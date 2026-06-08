Novedades COOL: lo más viral de Estados Unidos, la terraza más mágica de Madrid en verano, el eclipse de agosto y más

Con el calor dando un leve respiro parcial, es momento de poder disfrutar de las calles de la capital y lo que nos propone. Madrid se ha colocado en el punto de mira con la visita del Papa León XIV, los múltiples conciertos de Bad Bunny y la Feria del Libro, pero también tiene otros momentos de los que disfrutar y que debemos tener en cuenta. Desde azoteas con unas vistas incomparables a un plan donde tu pelo va a ser el protagonista o secretos de marcas que puedes fichar, estas son las novedades COOL de esta semana.

Una azotea que respira la magia de Madrid

En el corazón de la plaza de Colón se encuentra el Club Financiero Génova, que se convierte en el place to be imprescindible de la temporada. Este siempre se ha posicionado como uno de los lugares más exclusivos de la capital y no es para menos. Tomar un cóctel de autor, obra de Luca Anastasio, o un vino en una tarde de verano, mientras observas cómo el cielo de Madrid inunda tus sentidos, es algo incomparable. Su gastronomía es única y no se puede salir sin probar uno de sus arroces. Si vas por la tarde, te confesamos un secreto: espera hasta el minuto de paz. El atardecer y su color anaranjado comienzan a bañar la ciudad y, con rooftop de 360 grados, puedes ver cómo baja el sol mientras vives un momento único. Nuestra novedad COOL favorita de la semana.

Cosmética efectiva

Uno de los miedos que tenemos en verano son las estrías, puesto que nos producen esa inseguridad a la hora de vestir el bañador, que nos hace perder la comodidad. Pero para evitar ese momento, Hoshi Nature tiene un tratamiento reparador, diseñado con la misión de transformar la piel desde las capas más profundas, actuando eficazmente sobre estrías rojas y blancas. Gracias a su exclusiva combinación de ingredientes regeneradores y vitaminas antioxidantes, esta crema favorece la elasticidad de la piel, estimula la producción de colágeno y acelera el proceso natural de reparación cutánea.

Cócteles en un ‘speakeasy’ que es una joya oculta

Cruzar sus puertas es sumergirse en una coctelería clandestina de la Nueva York de mediados del siglo pasado. Fat Cats se posiciona con una renovada carta de lo más COOL, que se basa en la cultura de aprovechamiento, utilizando las materias primas para exprimir al máximo su potencial, creando sabores únicos y singulares de primer nivel. Inspirada en las casas que robaban los famosos Fat Cats Burglars, sumérgete entre música y terciopelo para saborear el cóctel Beach Please o el clásico Old Fashioned, amenizados con una conversación entre amigas.

Palomas en una terraza

Con Madrid colapsado, podemos hacer un plan de amigos y romper la tranquilidad de la terraza de nuestra casa. Eso sí, la receta está clara. Para el tequila Arette, que es la opción perfecta, mientras que en cuanto al mezcal, optamos por López Real. No hay un buen cóctel de paloma sin un refresco de pomelo y el de Thomas Henry combina bastante bien. La receta es simple y sencilla. Lo único que falta es la buena compañía y un plan para los que quieren huir del ruido de la ciudad estos días.

Una novedad muy COOL: el nuevo ‘Hand Roll Bar’ de Madrid

La gastronomía japonesa tiene una enorme presencia en Madrid y ahora tenemos un nuevo lugar que debemos probar. Aunque existe uno original, Kaito Hand Roll Bar se amplía en el barrio de Salamanca y ha abierto un nuevo espacio en la calle Marqués de Villamejor, 8. El Grupo, referente en gastronomía asiática en el país, anuncia además la próxima inauguración de un tercer establecimiento de esta marca en Marbella durante el verano, perfecto para poder seguir degustando la gastronomía de la capital en el sur. La carta gira en torno a ingredientes de alta calidad como atún, salmón, toro, wagyu o foie, con combinaciones que equilibran tradición y creatividad. Este nuevo espacio ofrece además una propuesta de bento boxes para mediodía: un menú ejecutivo de inspiración japonesa pensado para disfrutar entre semana.

Lo más viral de Estados Unidos llega a Madrid

Todos vemos videos en TikTok de los renombrados restaurantes virales de Estados Unidos y siempre se nos quedan esas ganas de ir. Pues ahora hay uno que está presente en Madrid y, además, en pleno centro. Su bocado es singular y no se parece a ese pollo frito que has probado, sino que este es mucho más refinado y el sabor es único. Su experiencia totalmente personalizada comienza eligiendo entre el tipo de pollo: wings clásicas, boneless o tenders, que puedes escoger, por ejemplo, entre Lemon Pepper, barbacoa o la imprescindible mostaza y miel. Un bocado perfecto para compartir en verano y una de nuestras novedades COOL favoritas.

De Nueva York a Madrid: el fenómeno ‘slice’ más COOL

En Madrid ya hemos probado casi de todo, pero las pizzas son algo que nunca pasará de moda. Desde hace poco tiempo, la capital se ha rendido ante el fenómeno del slice, un momento en el que degustar la pizza, pero a través de porciones únicas. Las de Snob son de fermentación larga, que se une a una experiencia urbana que define ese casual dining, con una propuesta que viene directa desde Nueva York. En definitiva, bocados gourmet que encajan con una de las novedades más COOL, que se enlaza con el ritmo madrileño y abre una nueva conversación en el entorno gastronómico de la capital.

Prepárate para el eclipse solar

Este 12 de agosto hay una cita muy importante e ineludible y es la del eclipse. Según los datos recogidos por Airbnb, las reservas en destinos no urbanos a lo largo de la trayectoria del eclipse se han multiplicado por 3, es decir, más de un 210 %, siendo los viajeros de Francia, Reino Unido y Estados Unidos los que acumulan más de la mitad de las búsquedas internacionales de alojamiento en esta ruta. Pero está claro que la mejor forma de verlo es en un entorno rural, sin contaminación lumínica, y las opciones que ofrece la plataformason las ideales.