Eclipse y famosos: ¿cuánto sabes de los protagonistas del fenómeno?

Si has estado atento a COOL esta semana, seguramente el eclipse ya no tenga secretos para ti. Te hemos contado dónde verlo, qué famosos están especialmente señalados por la astrología, qué dice un experto sobre sus posibles efectos y hasta hemos puesto el foco en algunos de los rostros que vivirán este fenómeno bajo un cielo especialmente particular. Ahora llega el momento de comprobar si, además de leer nuestras noticias, te has quedado con los datos importantes. Fernando Alonso, Úrsula Corberó, Paula Echevarría, Antonio Banderas, Shakira o Georgina Rodríguez han aparecido estos días vinculados, de una forma u otra, al eclipse. Pero ¿cuánto recuerdas realmente? ¿Sabes qué signos están en el punto de mira? ¿Qué ocurre exactamente cuando la Luna tapa al Sol? ¿Y cuáles son las curiosidades de este fenómeno que llevamos toda la semana contando en COOL?

Pon a prueba tus conocimientos con este test. Solo hay una respuesta correcta en cada pregunta y algunas están pensadas para hacerte dudar. Si has seguido nuestra cobertura del eclipse, deberías tenerlo fácil… ¿o no?