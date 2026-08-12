Cristina Pedroche ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas que plantea el avance de la Inteligencia Artificial: la creación y difusión de imágenes falsas de personas reales sin su consentimiento. La presentadora ha compartido en sus redes sociales varios ejemplos que le han hecho llegar sus seguidores y ha mostrado su hartazgo ante una situación que, según explica, lleva sufriendo desde hace años.

En una publicación compartida en Instagram, Pedroche muestra un montaje en el que aparecen diferentes imágenes aparentemente protagonizadas por ella. En una de ellas aparece en una playa y en otra frente a un espejo, mientras que una tercera corresponde a una aparición televisiva. Las imágenes han sido manipuladas para crear contenidos de carácter sexual que no se corresponden con la realidad.

Cristina Pedroche estalla en redes sociales

«No paran de salirme fotos más así, muchos incluso me etiquetan y otros me las mandáis para avisarme», explica Pedroche en el mensaje que acompaña a las imágenes. La presentadora asegura que este tipo de situaciones no son nuevas para ella y recuerda que lleva encontrándose con contenidos similares desde que comenzó en televisión. «Esto no está bien; es verdad que llevo viendo cosas así desde que entré en televisión en el 2010; incluso lo hacen con vídeos y lo suben a páginas para adultos. Pero ahora con la IA parece que es más fácil que nunca», señala.

Precisamente, la facilidad con la que actualmente pueden generarse imágenes falsas es una de las cuestiones que más preocupa a Pedroche. La Inteligencia Artificial permite alterar fotografías existentes o crear escenas completamente ficticias con un nivel de realismo cada vez mayor, lo que dificulta distinguir en algunos casos entre una imagen auténtica y otra manipulada.

La presentadora también pone el foco en la falta de protección que, a su juicio, existe para las personas que aparecen en este tipo de contenidos sin haber dado su consentimiento. «¿Habrá algún día en el que esto esté penado? ¿Quién nos protege?», pregunta a sus seguidores.

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Pedroche acompaña su denuncia con una reflexión sobre las consecuencias que puede tener enfrentarse públicamente a este problema. De hecho, explica que ha ocultado determinadas partes de las imágenes porque, según sus propias palabras, a ella también podrían penalizarla por el contenido que comparte para denunciarlo.

El caso vuelve a abrir un debate que va mucho más allá de una persona conocida. La popularización de las herramientas de generación de imágenes plantea nuevas preguntas sobre privacidad, consentimiento y responsabilidad en Internet, especialmente cuando los contenidos manipulados pueden difundirse rápidamente a través de redes sociales y páginas para adultos.

La denuncia de Pedroche pone así el foco en una realidad cada vez más difícil de ignorar: la tecnología avanza a gran velocidad, pero la protección frente a sus usos más dañinos todavía tiene importantes retos por delante.