Cristina Pedroche preocupa a sus seguidores tras confesar que sufre pérdidas de memoria: «Me estoy riendo pero tengo miedo»

La maternidad de Cristina Pedroche continúa dando mucho que hablar. Desde que dio a luz a su primera hija en 2023, la presentadora no ha dejado de compartir con sus seguidores cada cambio que ha experimentado su cuerpo a raíz de sus dos embarazos. Aunque lo cierto es que el último de ellos la tiene bastante asustada. Y es que ha confesado que está sufriendo importantes pérdidas de memoria.

«Desde que he sido madre, mi cerebro funciona de otra manera. […] Quiero pensar que aún estoy en el posparto, pero ya me asusta, porque yo tenía una memoria increíble», contaba en su perfil oficial de Instagram hace unos días. La influencer señalaba que se había dado cuenta cuando realizaba deberes de inglés, una lengua que está intentando perfeccionar. «Es que os juro que me siento absurda en ese momento. Sudo lo más grande», confesaba.

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Detallando un poco más lo que le ocurre, Pedroche también ha compartido una anécdota que le ha sucedido en las últimas horas y que le ha preocupado aún más. «Yo pensaba que con las cosas importantes no me pasaba. Pero hoy tenía una reunión a las 12:30 horas. Claro, a las 12:30 horas para mí, pero para la otra persona y para su secretaria era a las 12:00 horas. Yo he llegado a tiempo, pero claro, a tiempo para mí. Y cuando llego, me dicen que me estaban esperando. Y claro, no entendía nada porque había llegado con 10 minutos de antelación», comenzaba a contar.

Cristina hacía hincapié en que no le gustaba llegar tarde a los sitios porque le generaba ansiedad pensar que otra persona estaba esperando. «Yo soy puntual y, si puedo llegar un poco antes, lo hago. […] Entonces la secretaria me ha dicho que la cita era a las 12:00 horas y ya he empezado a dudar. Pero me parecía raro que se me hubiera olvidado la hora. He mirado para comprobar y, aunque estaba convencida de que no llegaba tarde, pues efectivamente ha sido así», contaba preocupada.

La creadora de contenido añadía que, en realidad, en ese momento, se reía de nervios, pero que cuando se ha montado en el coche, le han entrado ganas de llorar. «Yo no sé lo que me está pasando en la cabeza. He pedido millones de veces perdón. Sé que estas cosas pasan, pero a mí no me pasaba. Entonces, si esto va a ser una cosa recurrente a partir de ahora, tendré que tomar medidas», revelaba.

Para terminar, Cristina destacaba que muchas seguidoras le habían dicho que también les pasaba a raíz de dar a luz. Y más después de tener dos hijos seguidos. Un problema que los médicos han llamado baby brain y que hace referencia a la confusión mental que muchas mujeres experimentan durante y después del embarazo. Según varios portales, eso se debe «a la caída abrupta de estrógenos, la falta de sueño, el estrés y la adaptación cerebral que prioriza la atención en el bebé».