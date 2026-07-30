Maxi Iglesias y Ana de Armas encabezan el ranking de los españoles más guapos… ¿Estás de acuerdo?

Ana de Armas y Maxi Iglesias vuelven a conquistar el verano. Así lo refleja la 17ª edición del ranking de Personality Media, que sitúa a ambos como los personajes públicos más atractivos de España para hombres y mujeres, respectivamente. El estudio, considerado una de las principales referencias para medir la percepción de los famosos en nuestro país, analiza más de 3.700 personalidades, aunque solo entran en la clasificación quienes superan un 50% de nivel de conocimiento entre la población.

En la categoría femenina, Ana de Armas recupera el primer puesto con una puntuación de 8,18, desbancando a Elsa Pataky, que cae hasta la sexta posición tras años liderando la clasificación. Muy cerca de la actriz cubana se sitúa Edurne (8,17), protagonista del mayor ascenso de esta edición al subir siete puestos, mientras que Kira Miró completa el podio con un 8,10. También destaca el regreso de Ana Mena, que vuelve directamente al cuarto lugar, y la entrada de Úrsula Corberó, que se estrena en el Top 10.

Entre los hombres, Maxi Iglesias mantiene el trono por cuarto verano consecutivo gracias a una valoración de 8,02. Andrés Velencoso conserva la segunda posición, mientras que Martín Rivas protagoniza la mayor escalada masculina al ascender cinco puestos hasta el tercer lugar. Jon Kortajarena, Miguel Ángel Silvestre, Pablo Alborán y Álex González completan la parte alta de una clasificación en la que también llama la atención el protagonismo de los hermanos Casas.

Mario Casas desciende hasta la octava posición, mientras que Óscar Casas logra entrar por primera vez en el Top 10, convirtiéndose en una de las novedades más comentadas de esta edición. Además, el exfutbolista Fernando Llorente regresa al ranking tras siete años de ausencia, confirmando que el atractivo sigue siendo un valor muy presente entre los rostros más populares del panorama nacional