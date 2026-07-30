Jorge Rey ya adelanta cómo será el otoño y las noticias no son buenas: “Con tendencias tan calurosas en la atmósfera, nos va a dejar un otoño muy cálido»

Las tendencias tan calurosas que estamos teniendo en la atmósfera nos van a dejar un otoño de lo más cálido, según este adelanto de Jorge Rey. Esta recta final de julio será una en la que las altas temperaturas pueden convertirse en una realidad. Con unas cifras que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estos 40º que hace unos años eran excepcionales, hoy en día se sostienen en el tiempo unos días en los que las cifras no dejan de ascender.

España es un auténtico horno en verano que hace que estemos muy pendientes de una situación que puede complicarse por momentos. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que pensábamos tener una cierta estabilidad en unas jornadas en las que cada grado pesa más y más. Salir a la calle, ir a trabajar o, simplemente descubrir que estas temperaturas pueden convertirse en una pesadilla que se alargue hasta el otoño, puede dejarnos en shock a más de uno. Jorge Rey no trae buenas noticias para la nueva estación que está por llegar.

Las noticias no son buenas para este otoño

Este otoño esperamos ver una mejoría térmica que quizás no tendremos. No sólo a nivel personal, para poder acabar de una vez por todas ese fresco del todo esperado, sino también la propia naturaleza, necesita estas temperaturas y esa agua básica para su correcto crecimiento.

Es momento de saber qué puede pasar antes de tiempo. Gracias a las cabañuelas de Jorge Rey ya podemos saber que la tendencia tan calurosa que estamos teniendo causará efectos en una atmósfera en la que las altas temperaturas se mantendrán en el tiempo más de lo esperado.

Hasta este otoño que representa la vuelta a la normalidad y ese respiro del todo inesperado que querríamos empezar a ver llegar a un día a día en el que realmente cada gesto cuenta. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden convertirse en esta salvación que queremos ver llegar, pero que tardará en materializarse.

Estas noticias que llegan de mano de los expertos en el tiempo nos sumergirán de lleno, en un cambio de ciclo que nos traerán un otoño que parecerá un verano que se alarga un poco más.

Con tendencias tan calurosas en la atmósfera, nos va a dejar un otoño muy cálido

Nos va a dejar un otoño muy cálido estas tendencias calurosas en la atmósfera, una pesadilla para los amantes de la naturaleza y de los cambios que pueden acabar llegando de una manera muy diferente.

Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que la situación se verá modificada por momentos. De momento, estaremos pendientes de una ola de calor que la AEMET advierte que puede ser una de las peores de la temporada.

Tal y como explican estos expertos: «Segundo día de la ola de calor. En la Península y Baleares, se espera que los cielos estén prácticamente despejados, salvo por algunas nubes bajas y brumas en Galicia y en los litorales del Cantábrico, que tenderán a remitir a lo largo del día, pero que podrían dejar alguna llovizna aislada. También se esperan algunas nubes bajas con brumas en los litorales mediterráneos. Por la tarde, aparecerán nubes de evolución en el tercio norte con algún chubasco disperso en el valle del Ebro y sus zonas aledañas. En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur. Se espera calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias. Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico y Galicia, incluso de forma notable en el interior; subirán en Canarias, el tercio este peninsular y Andalucía, especialmente en el golfo de Cádiz, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en zonas bajas del tercio este y del Ebro. Las mínimas bajarán en el alto Ebro, el oeste de Castilla y León, el sur de Galicia y el golfo de Cádiz, subirán en la vertiente mediterránea y Canarias, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en Canarias, el Mediterráneo, el Ebro y la mitad sur peninsular».

Siguiendo con la misma explicación: «El viento será flojo o moderado en los litorales, del norte en el Cantábrico y de componente este en el Mediterráneo. En el interior peninsular, será flojo y del suroeste, y arreciará por la tarde. En Canarias, el alisio soplará moderado, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Temperaturas elevadas, por encima de los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y de los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas bajas del este y en el valle del Ebro».