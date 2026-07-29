Aviso especial por calor de la AEMET: qué dice y en qué zonas debemos preocuparnos

La AEMET lanza un aviso especial por calor, lo que dice y en qué zonas debemos preocuparnos nos interesa más que nunca. Julio está llegando a su final y con él, la etapa laboral o de campamentos de verano, de muchas familias. Nos preparamos para hacer las maletas y escaparnos, al pueblo de los abuelos, en busca de un poco de tranquilidad y quizás también, intentamos escapar del calo de unas ciudades en las que el asfalto hace que se multiplique este ascenso de las temperaturas.

Tenemos que afrontar una nueva ola de calor en el peor de los momentos posibles. La operación salida de este 2026, el momento en el que miles de personas salgan de las ciudades en busca de tranquilidad y de un tiempo que quizás nos guardará más de una sorpresa. La cuarta gran ola de calor, puede acabar siendo una realidad que nos puede hacer incluso cambiar de planes. Los expertos de la AEMET han tenido que emitir un comunicado que van actualizando día tras día ante unas alertas que van en aumento. Las cifras pueden acabar siendo preocupantes en estas zonas del país.

La AEMET emite un aviso especial por calor

El calor se está convirtiendo en el peor enemigo de un verano en el que las cifras no nos son nada favorables, sino más bien todo lo contrario. Lo que nos estará esperando en estas jornadas es un nuevo oleaje de intensas temperaturas que pueden ir golpeando con fuerza determinadas zonas del país.

España se ha convertido este verano en un auténtico horno que nos sitúa en un punto de no retorno. Con unas cifras que realmente pueden acabar siendo las que nos van a convertir en un peligroso referente. Sobre todo, si tenemos en cuenta los incendios que aún siguen activos y los que pueden llegar.

Con una combinación de altas temperaturas y un ambiente seco, ante unas lluvias que no terminan de llegar, toda precaución es poca. Son muchos los que no han dudado en lanzar esta advertencia, la AEMET es consciente de que la previsión del tiempo es clave para muchas personas.

A la hora de desplazarse en busca de tranquilidad o de buen tiempo, salir en las horas centrales del día hará que tengamos que estar pendientes de este tiempo y de una situación que puede complicarse por momentos.

Qué dice y en qué zonas debemos preocuparnos

Cada previsión del tiempo de la AEMET es imprescindible que la sigamos, si salimos de casa o no, si queremos organizar alguna actividad al aire libre. Esta tendencia al alza que tenemos por delante puede convertirse en un problema para gran parte del territorio.

Tal y como advierte la AEMET desde su página web: «Segundo día de la ola de calor. En la Península y Baleares, se espera que los cielos estén prácticamente despejados, salvo por algunas nubes bajas y brumas en Galicia y en los litorales del Cantábrico, que tenderán a remitir a lo largo del día pero que podrían dejar alguna llovizna aislada, y de Andalucía. Por la tarde, aparecerán nubes de evolución en el tercio norte con algún chubasco disperso en el valle del Ebro y sus zonas aledañas. En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur. Se espera calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias. Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico, incluso de forma notable; subirán en Canarias, el tercio este peninsular y Andalucía, especialmente en el golfo de Cádiz, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste y del Ebro. Las mínimas bajarán en el alto Ebro, el oeste de Castilla y León, el sur de Galicia y el golfo de Cádiz, subirán en la vertiente mediterránea y Canarias, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y los valles fluviales de la mitad sur».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas elevadas, por encima de los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y de los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste y en el valle del Ebro. El viento será flojo o moderado en los litorales, del norte en el Cantábrico y de componente este en el Mediterráneo. En el interior peninsular, será flojo y del suroeste, y arreciará por la tarde. En Canarias, el alisio será moderado, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas». El tiempo no nos dará tregua hasta el fin de semana.