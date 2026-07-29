Alcaldes madrileños aseguran que sus pueblos fueron desalojados «por la falta de medios para atajar el fuego»

El incendio de la Sierra Oeste, declarado emergencia de interés nacional, ha dejado más de 90.000 personas evacuadas o confinadas y ha arrasado decenas de miles de hectáreas en la Comunidad de Madrid. Algunos alcaldes de los municipios afectados consideran que parte de las consecuencias se podrían haber evitado con más medios por parte del Ejecutivo central.

El alcalde de Aldea del Fresno, cuyos vecinos terminaron acogidos en el municipio vecino de Villamanta tras el desalojo, reconoce que los medios desplegados «no son suficientes» y que, de haber contado con más recursos, «la respuesta sobre el desalojo habría sido mejor».

En cualquier caso, considera que «la gestión se ha ajustado bien a los medios disponibles» y que es siempre mejor «prevenir que curar». El regidor destaca además que «la comunicación durante la emergencia ha sido excelente» y precisa que, a diferencia de lo que trasladan otros municipios, él sí ha mantenido contacto directo con la Delegación del Gobierno, no solo con la Comunidad de Madrid.

Villamanta ofrece una perspectiva distinta, ya que no llegó a ser desalojado. La localidad se convirtió, en cambio, en uno de los puntos de acogida de la emergencia, alojando en su polideportivo municipal a los vecinos de Aldea del Fresno desplazados por el fuego. Pese a no haber vivido el desalojo en primera persona, su alcalde comparte el diagnóstico de sus homólogos: cree que «la situación de otros municipios se podría haber evitado con más recursos», y valora «la buena comunicación mantenida con las administraciones» durante estos días.

Cenicientos fue uno de los primeros municipios en notar la gravedad del incendio de la Sierra Oeste. La localidad llegó a albergar el puesto de mando avanzado del operativo de extinción, que tuvo que ser desalojado a toda prisa cuando las llamas se acercaron peligrosamente al propio centro de coordinación, en una de las imágenes que mejor resume la virulencia con la que avanzó el fuego estos días. Su equipo de gobierno considera que «con más medios se podría haber evitado parte del desalojo», pero coincide en que con los recursos disponibles era la mejor opción.

Un diagnóstico similar traslada el Ayuntamiento de Villa del Prado, uno de los primeros focos del incendio junto con el vecino San Martín de Valdeiglesias. A diferencia de otros municipios, Villa del Prado no llegó a ser evacuado, sino confinado, pero su Ejecutivo coincide con Cenicientos en que un mayor despliegue inicial de medios podría «haber cambiado el curso de los acontecimientos en la zona».

Pese a las diferencias de matiz sobre los medios disponibles, los cuatro ayuntamientos coinciden en destacar la decisión de la Comunidad de Madrid de solicitar la situación operativa 3, el nivel de interés nacional, como «un paso valiente» ante una emergencia de una magnitud que ninguno de ellos había afrontado antes. Los cuatro insisten en que nunca se habían enfrentado a una situación similar y en que la experiencia acumulada en anteriores campañas de incendios no sirvió de referencia ante la velocidad con la que avanzó el fuego estos días.