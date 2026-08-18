«Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior», esta es una frase atribuida a la pintora Frida Kahlo que de inevitablemente nos lleva a pensar en su propia vida ya que estamos ante la figura de una artista cuya obra estuvo atravesada por el dolor, aunque en su caso hizo precisamente lo contrario a esconderlo, sino que convirtió experiencias íntimas y episodios especialmente duros de su vida en materia artística.

Su pintura de hecho permite entender la profundidad de esas palabras. La mexicana no construyó una imagen de sí misma ajena al sufrimiento, sino que lo mostró de manera directa, y en ocasiones incómoda. El cuerpo herido, la soledad, las dificultades sentimentales o la enfermedad aparecen una y otra vez en sus cuadros por lo que más que borrar las heridas, decidió incorporarlas a la representación de su propia identidad y dejó claro lo que pensaba con reflexiones como la que ahora nos ocupa.

La reflexión de Frida Kahlo sobre la tristeza: «Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior»

La palabra «amurallar» resulta fundamental para interpretar la reflexión de Frida Kahlo ya que no se habla simplemente de estar triste ni de atravesar un momento complicado, sino de levantar simbólicamente una barrera alrededor del propio dolor para que nadie vea el sufrimiento por el que se está pasando. Y luego la segunda parte de la frase introduce precisamente la advertencia ya que aquello que permanece encerrado puede acabar creciendo hacia dentro.

La propia vida de Kahlo ofrece un contexto especialmente significativo para entender esta manera de enfrentarse al sufrimiento. En 1925, cuando tenía 18 años, sufrió un grave accidente de autobús que le provocó importantes lesiones y condicionó físicamente el resto de su existencia. Durante la recuperación comenzó a pintar y el autorretrato acabó ocupando un lugar central en su producción.

Su forma de trabajar estuvo profundamente ligada a sus propias experiencias. El Museo de Arte Moderno de Nueva York recuerda una explicación de la propia artista sobre sus autorretratos y es que pintaba su propia figura porque pasaba mucho tiempo sola y porque era la persona que mejor conocía.

El dolor que Frida Kahlo decidió convertir en pintura

Pocas obras permiten observar mejor esa exposición del sufrimiento que La columna rota, pintada en 1944. En el cuadro, Kahlo representa su cuerpo abierto y sustituye simbólicamente su columna vertebral por una columna clásica fracturada. Un corsé sostiene su cuerpo mientras numerosos clavos aparecen repartidos por la piel.

No intenta disimular el dolor. Lo coloca delante del espectador. El Museo Frida Kahlo explica que la obra muestra su vulnerabilidad física y relaciona directamente la columna rota y los clavos con las dificultades que padecía. Para el final de su vida había pasado por numerosas operaciones y durante años tuvo que utilizar distintos corsés debido a sus problemas físicos. Y también en 1944 comenzó a escribir su diario, que mantuvo durante la última década de su vida. Sus páginas reunieron pensamientos, dibujos, poemas y reflexiones personales. Pintura y escritura se convirtieron así en espacios en los que trasladar experiencias que formaban parte de su intimidad.

Su sufrimiento tampoco fue exclusivamente físico. La relación con Diego Rivera estuvo marcada por conflictos y separaciones. Se casaron en 1929, se divorciaron diez años después y volvieron a contraer matrimonio en 1940. Algunas de esas experiencias personales también terminaron encontrando un lugar dentro de su producción artística.

Frida Kahlo hizo visible aquello que le dolía

La reflexión sobre «amurallar» el sufrimiento adquiere así otra dimensión al observar sus cuadros. Kahlo hizo de la representación de sí misma una de las características más reconocibles de su trayectoria y utilizó su cuerpo como vehículo para hablar de cuestiones que difícilmente podían separarse de su propia biografía. Eso no significa que convertir el dolor en palabras o imágenes haga que desaparezca. La idea que transmite la frase es distinta: encerrarlo por completo tampoco garantiza librarse de él. El muro puede impedir que los demás vean lo que ocurre, pero deja el sufrimiento en el interior de quien lo ha construido.

Otras frases destacadas de Frida Kahlo

Ya sabemos que la pintura de Frida Kahlo es su gran legado, pero junto a la frase que acabamos de explicar, hay otras que siempre se comparten en redes y que tienen un profundo mensaje. Te las dejamos a continuación: