La profunda confesión de Al Pacino (86 años): «Nunca quise ser el Padrino. Es más, pensaba que a Coppola se le iba un poco la cabeza cuando me ofreció ese papel»

El actor Al Pacino es conocido sobre todo por su papel de Michael Corleone en la película El Padrino, pero el actor siempre ha comentado que no sabe por qué razón fue escogido por el director Francis Coppola para ese complejo papel. En ese momento, aunque ya tenía 32 años y había destacado en los circuitos teatrales de Broadway, todavía no tenía una gran experiencia como actor ya que solo había logrado hacer en el cine en películas como Natalie (1969) o Pánico en Needle Park (1971). De hecho la productora Paramount Pictures tampoco veía al actor Al Pacino en el papel del mafioso. El actor comentó en una entrevista lo siguiente: «Nunca quise ser el Padrino. Es más, pensaba que a Francis Ford Coppola se le iba un poco la cabeza cuando me ofreció ese papel». Al final Al Pacino logró el papel de Michael Corleone y, en solo dos semanas de rodaje, convenció a los productores de que él era la mejor elección tras verle actuar en una de las escenas.

La película El Padrino se rodó en 1971 en solo 5 meses y se estrenó el año siguiente en las salas de cine de numerosos países. Esta mítica cinta contó con los actores Marlon Brando como don Vito Corleone, Al Pacino como Michael Corleone, James Caan como Sonny Corleone, Robert Duvall como Tom Hagen y Diane Keaton como Kay Adams. Desde el principio se convirtió en una cinta de éxito en las salas de cine y obtuvo buenas críticas en los cines. El actor Al Pacino interpretó a este personaje también en las siguientes películas de la saga El Padrino II en 1974, El Padrino III en1990 y El Padrino, Epílogo: La muerte de Michael Corleone en 2020.

El empeño de Coppola porque Al Pacino interpretase este papel

A Francis Ford Coppola no se le había ido la cabeza, sino que había visto actuar al actor Al Pacino en la obra de teatro Does a Tiger Wear a Necktie? en Broadway y se quedó fascinado por su forma de dar vida al personaje. El conocido director se dio cuenta de que el actor sería capaz de reflejar la dualidad del personaje de Michael Corleone entre su primera fase como un joven soldado integro y con ideales y después de su transformación en un mafioso sin escrúpulos para ayudar a su padre y a su familia.

La razón por lo que los productores no querían para este papel a Al Pacino era porque para todos los espectadores era un desconocido y preferían a un actor ya con experiencia como Robert Redford, Jack Nicholson o Warren Beatty. El actor logró el papel porque Coppola se empeñó en que era el más indicado para interpretar a Michael Corleone y les amenazó con renunciar a dirigir esta película si no estaba el actor Al Pacino por mucho que le apeteciese hacer esta mítica cinta.

En una entrevista para The New York Times en 2022 Al Pacino confesó que le había costado mucho asimilar la sobriedad que requería ese personaje integro y digno que no quiere saber nada de su familia mafiosa al principio de la película. También le daba miedo que siempre se le viese en ese papel y se le encasillase, cuestión que nunca ha ocurrido. «Es un papel con el que me ha llevado toda una vida lidiar, aceptarlo y seguir adelante», explicó en la entrevista.

La trayectoria de Al Pacino como actor

La carrera del actor Al Pacino dio un vuelco total después del papel de Michael Corleone. En la década de los setenta el actor sorprendió de nuevo a los espectadores con sus papeles en las películas Serpico (1973), Espantapájaros (1973), El padrino II (1974), Tarde de perros (1975) y Justicia para todos (1979).

Aunque en los años ochenta se dedicó principalmente al teatro, el actor también Al Pacino obtuvo papeles memorables en películas como Scarface (1983) y Melodía de seducción (1989). En los noventa el actor triunfó con películas como Perfume de mujer (1992), Glengarry Glen Ross (1993), Carlito’s Way (1993),Heat (1995), Donnie Brasco (1997), El abogado del diablo (1997) y El dilema (1999).

Por último, en lo que va de siglo el actor Al Pacino ha seguido trabajando en el cine como actor consagrado y ha sorprendido con sus interpretaciones en cintas como La prueba (2003), El mercader de Venecia (2004), Ocean’s Thirteen (2007), 88 minutos (2007), Righteous Kill (2008) o El irlandés (2019), entre otras.

Aunque el actor ya tiene 86 años, por ahora no ha pensado en retirarse y sigue en activo. Su última aparición ha sido el año pasado en la serie El manuscrito de Dante interpretando el papel del tío Carmine. El actor Al Pacino sigue contando con numerosos admiradores y esperamos que en los próximos años nos sorprenda con nuevos papeles que sean difíciles de olvidar.