Al Pacino estuvo a punto de quedarse fuera de ‘El Padrino’: hubo una escena que convenció a los responsables de mantenerlo en la película

Aunque el actor Al Pacino está considerado en la actualidad como uno de los mejores de los últimos tiempos, sus comienzos en el mundo del cine fueron un poco complicados. De hecho, aunque el primero de sus éxitos fue su participación en la película El padrino interpretando el papel de Michael Corleone, su rodaje fue para el joven actor una prueba de fuego. Francis Ford Coppola, el director de la película, tenía muy claro que Al Pacino era la mejor opción para encarnar al personaje de Michael Corleone, pero la productora Paramount Pictures al principio no estaba muy convencida de esta decisión y prefería para este papel a actores consagrados como Robert Redford o Jack Nicholson. El actor Al Pacino tenía ya 32 años y, aunque había destacado en los circuitos teatrales de Broadway, solo había hecho pequeños papeles en el cine en películas como Natalie (1969) o Pánico en Needle Park (1971).

El director Francis Ford Coppola se empeñó en que el personaje lo interpretase el actor Al Pacino y cuando comenzó el rodaje de la película la presión de la productora para comprobar si era el más adecuado fue creciendo. A las dos semanas de rodaje un escena cambió el destino del actor Al Pacino ya que gracias a su interpretación demostró que Coppola no se había equivocado y que era la mejor opción para el papel de Michael Corleone.

La escena que cambió la carrera de Al Pacino

Ese momento tuvo lugar cuando se estaba rodando la famosa escena del restaurante en la que Michael Corleone dispara a Sollozzo, el dueño del restaurante, y al policía McCluskey. Todos se quedaron impresionados con la intensidad con la que Al Pacino interpretó la escena y mostró, según Coppola, que el lado amenazante y problemático de Michael era él mismo.

Después de rodar esa escena, la productora se dio cuenta de que el actor había logrado reflejar la transformación de Michael Corleone de veterano de guerra a un mafioso sin escrúpulos. Gracias a esta escena Al Pacino logró quedarse con el papel y no ser sustituido y, a la larga, convertirse en un actor de éxito ya que la película ‘El padrino’ le lanzó al olimpo de los actores de Hollywood. Está claro que para su carrera cinematográfica fue fundamental que Coppola creyese en él.

Los secretos de esta gran producción

La película El padrino se estrenó en las salas de cine en 1972 y fue dirigida por Francis Ford Coppola. Aunque contó con un presupuesto de 6 millones de dólares, que en esa época era un dineral, la cinta logró recaudar a nivel mundial en su estreno cerca de 250 millones de dólares.

El padrino cuenta la historia de la vida de los Corleone, una de las familias mafiosas más poderosas de Nueva York. Esta cinta se centra entre otras muchas cosas en el dilema moral y la progresiva corrupción de Michael Corleone, el hijo de don Vito que pasa de rechazar los negocios turbios de su familia a convertirse en un cruel líder y la cabeza de este clan mafioso.

La cinta El padrino está protagonizada, además de por Al Pacino, por los actores Marlon Brando, James Caan, Robert Duvall y Diane Keaton. Al Pacino interpretaba el papel de Michael Corleone, el hijo menor de don Vito, un joven bastante independiente que al principio como no quería saber nada de los negocios turbios de su familia e ingresó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En esta etapa de su vida se convirtió en un condecorado y admirado capitán y héroe de la Segunda Guerra Mundial.

Todo cambia para él cuando su padre sufre un brutal atentado por negarse a participar en el tráfico de drogas y Michael decide intervenir para ayudar a su familia. Michael decide asesinar en un restaurante al capitán de policía corrupto McCluskey y al narcotraficante Sollozzo. Debido a estos crímenes tiene que huir temporalmente a Sicilia. Y cruza la línea para siempre convirtiéndose en otro mafioso de la familia. Cuando muere su padre y como su hermano Sonny había sido asesinado anteriormente en una emboscada, Michael ya se encuentra en Nueva York y no le queda más remedio que convertirse en el líder de la familia Corleone.

El actor Al Pacino fue nominado al Oscar por su interpretación del papel de Michael Corleone. La película El padrino obtuvo tres premios Oscar: el de Mejor película, Mejor guion adaptado a Francis Ford Coppola y Mario Puzo y Mejor actor a Marlon Brando por su interpretación del papel de Don Vito Corleone.

Es curioso que, aunque el actor Al Pacino, casi no protagoniza la película por las reticencias de los productores, el papel de Michael Corleone se convirtió en uno de los más importantes de su vida.