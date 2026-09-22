La reflexión de Hércules que sigue inspirando hoy: «Un héroe verdadero no se mide por el tamaño de sus músculos, sino por la fuerza de su corazón»

En 1997 se estrenó la película de animación Hércules que se ha convertido en una de las favoritas de los amantes de las cintas de Disney. Una original cinta dirigida por John Musker y Ron Clements, que también son los creadores de La Sirenita y Aladdín que reinventó de forma libre y creativa la vida de Hércules. El hijo de Zeus y Hera es convertido en humano por su perverso tío Hades y para regresar a su hogar en el Monte Olimpo, el joven debe demostrar en la Tierra que es capaz de llegar a ser todo un héroe verdadero. En la película Hércules hace esta reflexión: «Un héroe verdadero no se mide por el tamaño de sus músculos, sino por la fuerza de su corazón». Una sabia frase con la que intenta explicar que la verdadera grandeza del héroe no viene de la fuerza física o la fama sino por la nobleza de sus actos y de sus sentimientos.

Aunque la película animada Hércules logró recaudar en la taquilla unos de 255 millones de dólares, no es considerada un éxito comercial por Disney. Su recaudación fue mucho menor que otras cintas anteriores como Aladdín o El rey león, y su presupuesto era nada más y nada menos que de 85 millones de dólares. Esta película fue la número 35 del estudio y se estrenó en esa etapa de la productora que es denominada “El renacimiento” d después de un periodo complicado. Uno de aspectos que más sorprendió fue la banda sonora cuya música estuvo a cargo del compositor Alan Menken en la que las voces de las musas eran un coro de góspel.

La película Hércules de Disney

La cinta de animación Hércules, como hemos explicado, se consideró una decepción a nivel comercial, pero para muchos de los seguidores de esta productora es una de las mejores. Otro de sus puntos fuertes es su original diseño visual ya que estuvo influenciado por el caricaturista británico Gerald Scarfe, responsable de la portada y la adaptación cinematográfica de The Wall de Pink Floid, lo que se nota en los personajes y escenarios que destacan por sus líneas angulosas y fluidas.

Esta película de animación tiene una duración de solo 93 minutos y actualmente se puede ver en la plataforma de streaming Disney+. La cinta Hércules relata las aventuras de Hércules cuyo objetivo era convertirse en un héroe y evitar que Hades, su perverso tío, se apodere del Olimpo.

La cinta comienza con el nacimiento de Hércules, el hijo de los dioses griegos Zeus y Hera, el cual es recibido con alegría por el resto de los dioses excepto por Hades, el hermano del padre. Hay que tener en cuenta que Hades es el rey del inframundo y quiere derrocar a Zeus con el objetivo de gobernar el Olimpo.

Hades sabe que, según una profecía de las moiras, dentro de 18 años una alineación planetaria permitirá liberar a los titanes. Para lograr sus objetivos Hades necesita que Hércules no estropee sus planes y decide con la ayuda de sus secuaces, Pena y Pánico, que el bebé ingiera una pócima que le hará perder q su inmortalidad y lo desterrará fuera del Olimpo.

Hércules pasará su infancia y adolescencia bajo el cuidado de unos granjeros y según vaya creciendo descubrirá su fuerza sobrehumana. Todo cambiará para Hércules cuando durante una visita al templo de Zeus, este dios a través de una estatua logrará hablar con él y le informará de quién es y como para regresar al Olimpo tiene que convertirse en un héroe. Zeus también le recomienda que busque la ayuda del sátiro Phil y le envía al caballo alado Pegaso. ¿Logrará Hércules convertirse en un héroe y regresar al Olimpo?

Los personajes de esta cinta de animación

Si por algo destaca la película animada Hércules es por la frescura de sus personajes y de sus diálogos. Por un lado está Hércules, el protagonista cuya voz en la versión original pertenece en la versión adulta a Tate Donovan y en la joven a Josh Keaton. En España este personaje fue doblado como adulto por Sergio Zamora que suele ser la voz habitual de actores como Joaquin Phoenix o Matthew McConaughey y en su versión joven por Rafael Alonso Naranjo Jr.

Por otro lado están los secundarios que conquistaron con sus diálogos a los espectadores de esta cinta de animación: el curioso Phil que es el entrenador Filoctetes, el leal caballo alado Pegaso, la irónica e independiente Meg y el original e inolvidable villano Hades.

En suma, Hércules es una película animada que ha resistido bastante bien el paso del tiempo y que, si todavía no la has visto, te animo a disfrutar de esta original cinta de Disney y de las locuras de sus protagonistas. Sobre los rumores sobre la película de acción real de Hércules, aclarar todavía no se ha confirmado nada en firme y estaremos muy atentos sobre su desarrollo en los próximos meses.