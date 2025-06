Disney da un giro radical con el live action de ‘Hércules’: el hijo de Zeus no será el protagonista

Disney ha perdido 100 millones de dólares con la película de acción real de Blancanieves, pero eso no va a evitar ni mucho menos la continua explotación del formato por parte del estudio. Porque por muy devaluadora que haya sido la adaptación protagonizada por Rachel Zegler para la marca, la realidad de esa obsesión por el live action sigue siendo un negocio rentable en el ecosistema de la casa del ratón. Mufasa: El Rey León logró aunar 722 millones de dólares en la taquilla y Lilo y Stitch va camino de acercarse ya a la barrera de los 1.000 millones. En el horizonte quedan muchos clásicos que llevar al terreno de «la carne y hueso», aunque ahora sabemos que la idea de la compañía con la adaptación de Hércules (1997) va a tomar un camino muy diferente al esperado.

El live action de Hércules se ha anunciado de pasada en más de una ocasión por alguno de sus responsables. No obstante, no tiene una fecha concreta señalada para su proyección en salas, ni un casting seleccionado. Vamos, el proyecto está en esa fase de limbo de desarrollo de producción donde se avanza a cuentagotas y en el que no se le otorga a la futura versión una prioridad real. Hasta hace poco, sabíamos que la historia estaría producida por los hermanos Russo como productores ejecutivos y a Guy Ritchie, como el director encargado de plasmar en imágenes reales el filme homónimo que dirigieron John Musker y Ron Clements a finales del siglo pasado. Sin embargo y tras meses de no recibir ninguna actualización de la película, desde Hollywood se masca una idea que parece cierta: el hijo de Zeus no será el protagonista, sino que esta se centrará en la figura de Hades.

Hades: una nueva ‘Cruella’ para Disney

Los principales rumores de internet fantaseaban con la idea de ver a Austin Butler (Elvis) en el papel del fornido héroe y a la cantante Dua Lipa en la piel de Megara y a pesar de que también se habló de Tom Holland para ser Hércules, la idea manejada por el estudio en estos instantes según el conocido insider DanielRPK, pasa por centrarse en la personificación del villano. Un antagonista que por otra parte, siempre aparece en las listas de los mejores malos del universo animado de Disney, gracias al carisma y al humor otorgado en el papel por el conjunto de guionistas que escribieron el personaje, partiendo de la deidad que según la mitología griega dominaba el inframundo.

Primero habrá que ver si ese giro radical se acaba produciendo y después, tocará averiguar si esta especie de spin-off se vertebrará sobre la historia principal, como ocurrió con Maléfica (2014) o si esta funciona al nivel de una precuela que explore la enemistad de Hades con su hermano Zeus, al más puro estilo de Cruella (2021).

¿Cuándo llegará a los cines?

El principal problema del live action de Hércules parte de lo ocupados que están sus aparentes responsables. Joe y Anthony Russo están enfrascados en su regreso a Marvel, desarrollando Vengadores: Doomsday (2026) y Vengadores: Secret Wars (2027). Mientras, Ritchie todavía tiene pendiente el estreno este año de dos largometrajes; In the Grey y Wife and Dog. Aparte, dirigirá varios capítulos de la serie Young Sherlock, la cual explorará la vida de la versión más joven del famoso detective.

Teniendo en cuenta que el cineasta londinense fue el responsable de la exitosa adaptación de Aladdin (2019), cuya recaudación fue de 1.050 millones de dólares, lo que parece más probable es que la major tenga toda la paciencia del mundo para la puesta a punto del título de acción real. Por eso a falta de una fecha oficial, todo parece indicar que no podremos ver la cinta hasta al menos, 2028.

No sólo ‘Hércules’

Tras el estreno de Blancanieves y de Lilo y Stitch, en el horizonte del 2026, Disney estrenará otros dos largometrajes de acción real. Primero la secuela de Cruella y después, la adaptación de Vaiana (2016).

Entre secuelas, precuelas, spin-offs y remakes, la compañía que dirige Bob Iger tiene años por delante para seguir exprimiendo sus licencias comerciales de otra época (en algunos casos son incluso historias recientes). En el campo de la animación más de los mismo. Estas navidades se estrenará Zootrópolis 2 y en 2027, Frozen 3 intentará seguir siendo un filón millonario para la taquilla.