Qué tiendas abren hoy 15 de agosto: horario de Zara, Decathlon, El Corte Inglés, Ikea y centros comerciales

Hoy es 15 de agosto, Día de la Asunción , por lo que justo en mitad del mes de agosto se celebra uno de las festivos nacionales fijadas en nuestro calendario. Toda España estará de fiesta y al ser viernes, además, puede que muchos de los que trabajan este mes puedan hacer puente. Pero ¿y el horario de las tiendas en este 15 de agosto? ¿Abren como de costumbre Zara, Decathlon, El Corte Inglés, Ikea y centros comerciales?.

Si estás de vacaciones, puede que este día te pille por sorpresa o de hecho, no seas consciente, hasta que veas alguna que otra tienda cerrada, que hoy es un día festivo, pero también puede darse el caso que decidas ir de compras allí donde vives, o donde pases las vacaciones, y te encuentres que todo está abierto. Dependerá mucho de la zona, la tienda y también del horario , ya que algunas tiendas sí que es posible que abran este 15 de agosto aunque en horario reducido. Hagamos entonces un repaso a los principales horarios de las tiendas para este día, y también qué suele ocurrir con la mayoría de centros comerciales cuando llega un festivo como este.

El horario de tiendas y centros comerciales el 15 de agosto

Los grandes centros comerciales de España suelen hacer horarios especiales cuando llegan fiestas o se aproximan festivos importantes. Es el caso de Navidad o de la época de rebajas cuando es posible que veamos que abren todos los días incluso los domingos, pero ¿qué sucede hoy 15 de agosto? ¿Qué horarios hacen los centros comerciales? Dependerá mucho de cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo en Madrid o en Andalucía puede que algún centro comercial (como el Oasiz Madrid o el CC Lagoh de Sevilla) mantenga su horario comercial habitual, o tal vez comience su actividad a partir de las 12:00 horas.

Otras comunidades en cambio, como Cataluña o Aragón, suelen tener cerrados sus centros comerciales cuando llega el 15 de agosto, aunque sí que puede que tengan abiertos sus restaurantes y las zonas de ocio, como los cines.

¿Y qué ocurre con las tiendas en concreto? Repasemos una a una al detalles y os explicamos qué horarios van a hacer.

El Corte Inglés

Este 15 de agosto, la mayoría de centros de El Corte Inglés estarán abiertos, salvo en comunidades como Cataluña, donde el festivo no implica apertura comercial. Allí donde sí operen, la franja habitual será de 10:00 a 22:00 horas, aunque no todos seguirán esta pauta al pie de la letra. Hay locales que adelantan el cierre a las 21:00 o 21:30, y otros que deciden abrir un poco antes para aprovechar el día. Para no dar un paseo en vano, lo más seguro es entrar en su web y confirmar el horario exacto del centro al que se piensa ir.

Zara

En el caso de Zara, el panorama es variado. Algunas tiendas mantendrán su horario completo, de 9:00 a 21:00 horas, pero no es lo más habitual hoy. Muchas reducen la jornada y abren más tarde, por ejemplo a las 11:00, cerrando a las 21:00, e incluso hay casos de 12:00 a 20:00 horas. Todo depende de dónde esté ubicada la tienda y si forma parte o no de un centro comercial. No es lo mismo una tienda en pleno centro turístico que otra en un barrio residencial. Lo práctico aquí es mirar en la web de la marca para salir de dudas antes de desplazarse.

MediaMarkt

MediaMarkt solo echa el cierre en Navidad, así que este jueves abrirá, pero con cambios en la hora. Lo más habitual hoy será encontrar sus puertas abiertas de 11:00 a 21:00 horas, frente a las diez de la mañana que suelen marcar el inicio entre semana. Puede haber alguna excepción según la comunidad, y no en todos los casos se abrirá. Si la idea es aprovechar para buscar ofertas o renovar algún electrodoméstico, mejor confirmar antes que la tienda elegida esté funcionando.

Ikea

Las tiendas de Ikea también estarán abiertas en gran parte del país, con excepciones en aquellas regiones donde el festivo no conlleva apertura. El horario más común será de 10:00 a 22:00 horas, aunque ciertos centros ajustan esas horas y empiezan a las 9:00 o finalizan la jornada a las 21:00. La compañía actualiza esta información en su web y es la mejor vía para saber cuándo acudir sin encontrarse con la persiana bajada.

Decathlon

En Decathlon, la apertura será la norma, con horarios que en la mayoría de casos siguen siendo de 9:00 a 22:00 horas. Eso sí, en algunos establecimientos el cierre se adelantará a las 21:00, sobre todo en zonas donde no se espera tanta afluencia o en centros comerciales con jornada reducida. Consultar el buscador de su web permite saber al momento el horario exacto según la ciudad, y así planificar mejor las compras.

Como puedes comprobar muchas tiendas apostarán por abrir sus tiendas hoy 15 de agosto, pero nada está garantizado por lo que hacer una consulta en la web correspondiente será lo más aconsejable.