Ni lluvia ni nieve: la AEMET activa la alerta en Castilla y León y pide tener mucho cuidado

La AEMET activa la alerta en Castilla y León y pide tener mucho cuidado, no llega ni lluvia ni nieve, sino un fenómeno que puede ser incluso peor. Los expertos no dudan en lanzar una seria advertencia ante este punto del país que se verá especialmente afectado por una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Sin duda alguna, estaremos ante una de las zonas más frías del país, pero no se escapará de este invierno que puede dejarnos una serie de detalles esenciales.

Vivimos un mes de enero que ya está batiendo todos los récords, habidos y por haber de unas cifras que pueden costar de creer con la mirada puesta a un giro radical en el tiempo que será clave que nos haga estar preparados. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará empezar a pensar en un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que ver llegar. De una forma que nos costará hasta creer, esta vuelta a la rutina estará marcada por unas alertas en el tiempo como las que llegan en Castilla y León.

Ni nieve ni lluvia

La lluvia ha sido motivo de intensas alertas, en especial, en estas zonas del país en las que la borrasca Francis ha hecho acto de presencia, de una manera que quizás nos costará creer, nos enfrentamos a una serie de situaciones que pueden alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año.

Lo que tenemos por delante es una situación poco común que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Una masa de aire frío, combinado con esta borrasca, nos ha traído un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se ha acabado materializando.

La nieve puede ser un problema en las zonas más altas del país, pero cuidado, no es el único motivo de alerta, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en unos días en los que parecerá que el tiempo cobra un importante protagonismo. Es hora de saber qué pasará en Castilla y León.

Los expertos no dudan en prevenir, ante un episodio que no será de lluvia o de nieve, pero puede acabar siendo incluso mucho peor que los anteriores en esta previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Castilla y León se prepara para activar todas las alertas

Todas las alertas se activarán en una Castilla y León que tiene que empezar a ver llegar uno de los episodios poco comunes. Con la mirada puesta a una previsión del tiempo que puede ponernos los pelos de punta. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunas directrices de lo que está por llegar.

Tal y como nos explican estos expertos: «Intervalos nubosos por la mañana, predominando las nubes bajas, aumentando a nuboso por el noroeste durante la tarde, con algunas precipitaciones en el entorno de la Cantánbrica y Sanabria, sin descartar alguna débil al final del día en la Ibérica. Brumas y nieblas matinales que podrán ser persistentes en la meseta. La cota de nieve se situará entre los 1600 y 1800 metros, bajando hasta unos 1400 metros al final del día. Temperaturas en ascenso, más acusado en zonas de montaña, sobre todo en el Sistema Central, donde el ascenso podría ser localmente notable. Heladas débiles, localmente moderadas en zonas altas. Viento del suroeste, flojo aumentando a moderado con algunas rachas fuertes en el norte e incluso muy fuertes en el extremo nororiental».

Las alertas estarán activadas: «Nieblas matinales que podrán ser persistentes en la meseta. Probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Burgos».

España se prepara para este frío que puede ser de lo más intenso: «Se prevé que este día el tiempo en la Península y Baleares venga marcado por el paso de un frente atlántico, que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio excepto el arco mediterráneo. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes en el Cantábrico y Pirineo occidental, y esperándose en general débiles en el resto. Es poco probable que acaben alcanzando al tercio oriental peninsular, Alborán y Baleares, así como grandes áreas de la meseta sur. La cota de nieve irá bajando del entorno de los 1200-1600 metros al de los 500-700m en la mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en montañas del extremo norte. En Canarias, nuboso con precipitaciones en el este de las islas montañosas más occidentales y poco nubosos en las islas orientales. Probabilidad de bancos de niebla matinales en regiones de montaña y zonas altas la meseta sur.

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte peninsular y zonas de montaña, con aumentos en el centro y mitad sur. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con ascensos en la meseta sur. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en los principales entornos de montaña, moderadas en el Pirineo y pudiendo afectar a puntos de la meseta Norte».