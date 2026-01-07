Aviso rojo de la AEMET por lo que llega a estas zonas de Castilla y León: «Peligro extraordinario»

Un peligro extraordinario obliga a activar el aviso rojo de la AEMET en Castilla y León, ese que nos indica que no podemos hacer determinados movimientos. Se deben extremar las precauciones y reducir la movilidad a situaciones de emergencia o necesidad extrema, siempre que sea posible, nos quedaremos en casa, hasta nuevo aviso. Con lo cual, quizás habrá llegado el momento de empezar a pensar en un cambio que llega a unas zonas de Castilla y León a las que el tiempo parece que no nos dará ninguna tregua, hasta dentro de unas horas.

Este día, de vuelta a la rutina, las temperaturas acabarán siendo protagonistas de una situación que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por unas alertas que pueden acabar convirtiéndose en una dura realidad. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible, de una forma que hasta la fecha no sabíamos. Una novedad destacada que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de forma intensa. Esta masa de aire frío nos pondrá en alerta en más de un punto del país.

Llega un peligro extraordinario

Es importante conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás el tiempo acabará siendo lo que nos marcará con ciertas novedades destacadas. Es hora de apostar claramente por un peligro que puede llegar a ser especialmente complicado de asumir.

Sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración estos cambios de temperatura que son especialmente peligrosos para la movilidad y la salud de las personas. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días.

Estaremos pendientes de las alertas de la AEMET que pueden cambiarlo todo, de tal manera que tocará empezar a tener en mente determinadas situaciones que pueden ser esenciales. Con algunos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría inesperada.

Un peligro que puede ser extraordinario ha llegado en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos tener por delante. Una situación del todo inesperada que, sin duda alguna, acabará siendo la que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a unos cambios que serán claves.

Lo que llega a estas zonas de Castilla y León un aviso rojo de la AEMET

Un aviso rojo de la AEMET llega a estas zonas de Castilla y León, nos espera un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Una novedad del todo destacada que puede acabar siendo lo que nos obligará a quedarnos en casa.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto con precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en el noroeste preferentemente. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables en el este y Sistema Central. Cota de nieve subiendo a los 1000 o 1200 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento. Heladas débiles o moderadas generalizadas que pueden ser fuertes en zonas altas. Viento variable tendiendo a componente oeste, flojo con intervalos de moderado». Las alertas estarán activadas: «Nevadas en el norte. Heladas generalizadas».

La situación será igual de intensa en estas zonas del país: «Situación marcada por la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos, ya desde primeras horas en el tercio noroeste y Cantábrico, terminando por nublar los cielos de la mayor parte del territorio, a excepción de la vertiente mediterránea. Dejará precipitaciones en general débiles en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo posible también de forma ocasional en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular. La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1000-1200m. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300/500 en el centro norte peninsular. Se prevé acumulados significativos en el Pirineo también posibles en la Cantábrica. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Temperaturas máximas en aumento en general, excepto en valles del suroeste y extremo nordeste, siendo mayores en cotas altas. Mínimas en descenso en Baleares, litorales de la mitad sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste. Pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico. Se darán heladas en Mallorca y en gran parte del interior peninsular, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos. Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, siendo al principio del norte en las islas. Se prevé moderado en litorales y tercio este peninsular, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico, bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán, Baleares y Alborán, siendo también posible en otros puntos de litoral mediterráneo. Alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias».