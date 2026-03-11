Williams decepciona a Sainz

Williams ha decepcionado a Carlos Sainz en este inicio de Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto español no dudó en mostrar su descontento tras la carrera del Gran Premio de Australia, donde terminó decimoquinto por un problema de carga aerodinámica en el ala delantera que su monoplaza arrastra desde los test de Bahréin. Ese es uno de los fallos de serie que están impidiendo al madrileño estar, como mínimo, donde acabó el año pasado.

La escudería británica ya no lidera la zona media y su caída durante el invierno, además de inesperada, ha sido desoladora para Sainz. Más si cabe, viendo que otros equipos de la parrilla que le ofrecieron un contrato en 2024, como Audi, están en los puntos. El piloto terminó la temporada pasada en novena posición y Williams quinto en constructores y muy lejos del sexto, pero a día de hoy ha cambiado todo.

El Williams FW48 es un coche mal parido, con problemas de sobrepeso a causa de los errores para superar la prueba de accidentes, algo que no les permitió llegar a Montmeló para los primeros test. Ya en Bahréin, donde empezó de cero respecto al resto, Sainz notó que el monoplaza ya no era el mismo que el que le llevó a conseguir tres podios en su año de debut con Williams.

Primero, por una cuestión lógica: el cambio de reglamento. Y segundo, por esos defectos que afectaron tanto a Sainz como a Alex Albon en Melbourne, donde ninguno de los dos puntuó. Carlos se quedó muy lejos, aunque llegó a rozar lo que hoy en día es un ‘milagro’ para Williams, que es acercarse a la zona de puntos.

Amago de remontada de Sainz en Melbourne

El madrileño remontó desde la penúltima hasta la duodécima posición y durante unas vueltas demostró sacar todo el ritmo posible del Williams, aunque llegado un momento comenzó a desplomarse debido a un problema que ya llamaba la atención durante el poco tiempo que pudo rodar en los entrenamientos.

Cabe recordar que Sainz apenas corrió en los libres 2, a los terceros ni salió y en la clasificación se quedó en el garaje. Y así era muy difícil no tomárselo como un test, algo que él mismo llegó a afirmar tras su ausencia en la qualy. Al madrileño se le volvió a ver ese abatimiento en su rostro que se convirtió en costumbre durante el primer tramo de 2025. La diferencia es que en aquella época se debía a la mala suerte, porque el ritmo ahí sí que estaba.

«Tenemos muchísimos problemas»

Como decimos, este año todo es distinto y el panorama no es muy alentador. El chasco era previsible en una escudería como Williams, que lleva años alejada de sus mejores días, pero después de un 2025 que sacrificaron sin gastar ni un sólo euro en mejoras para un coche que sí corría y apostaron todo a este Mundial, este pobre inicio le duele y mucho a Sainz.

De hecho, el español fue bastante tajante tras la carrera en el circuito Albert Park, donde aseguró que su equipo tiene que mejorar en todo. «El coche ahora mismo no está para luchar por los puntos. Tenemos muchísimos problemas de fiabilidad, sobrepeso, tampoco tenemos carga aerodinámica. Hay que mejorar en todos los ámbitos si queremos luchar por los puntos», dijo Sainz, revelando un problema real en Williams que se podía entrever durante la pretemporada.