Problema mundialista con Irán.

La salida de Irán en el Mundial, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, está al borde de ser definitiva. A raíz de la guerra en Oriente Medio que comenzó hace unas semanas, el rencor de la dictadura islámica está muy cerca de provocar un terremoto en la FIFA a la hora de ejecutar severas consecuencias y posibles soluciones para cubrir su abandono.

En lo futbolístico, se ganó en el campo su plaza en la Copa del Mundo. Terminó tercera en el grupo G y obtuve el billete junto con otras 41 selecciones más para estar en tierras americanas. Sin embargo, el factor político ha jugado un papel determinante que ha hecho que Irán no esté dispuesto a mirar hacia otro lado y jugar en territorio enemigo. Su principal dolor radica en la muerte del ayatolá Alí Jamenei después del ataque aéreo del ejército estadounidense e israelí en varios puntos estratégicos del país.

Un antes y un después que ha provocado que las grandes esferas de Irán no estén dispuestas a que su selección cruce el mar: «Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial. Miles de nuestros compatriotas fueron asesinados y no tenemos ninguna posibilidad de participar así», explicó. Previamente, Donald Trump les había abierto la puerta para recibirles según una conversación que tuvo con el presidente de la FIFA: «Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos», confesó Infantino.

La sanción que recibiría Irán si se niega

De confirmarse que Irán se queda fuera del Mundial, la FIFA aplicará su reglamento para castigar duramente a la selección asiática. Según el artículo 6.7, que trata de la ‘retirada en partidos’, aquellos países que abandonen la competición tendrían que pagar una multa económica, además de sanciones deportivas que se aplicarían más adelante: «Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra», según marca específicamente la normativa.

Una vez dicho esto, la FIFA también detalla las cantidades que Irán tendría que pagar, según apunta el artículo 6.2: «Si una federación participante se retirara del Mundial de la FIFA 2026 a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 275.000 euros como mínimo». Y, en caso de que se produzca la retirada antes de los últimos 30 días, el castigo sería aún mayor, imponiendo una multa de 550.000 euros como mínimo.

Sin embargo, no todo quedaría ahí en lo que respecta a lo económico, ya que, al retirarse en cualquier momento del Mundial, la FIFA exigiría a Irán que devolviese todos los fondos que les dieron para «la preparación de su selección, así como los pagos de las contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la FIFA». Sin embargo, la Comisión Disciplinaria tendría que analizar previamente el momento de la retirada y los factores que les motivaron a cometer dicha infracción.

Una vez definida la multa, Irán se enfrentaría a consecuencias deportivas de cara a las siguientes competiciones organizadas por la FIFA como la «exclusión de la federación en torneos futuros y hasta la sustitución de la propia».

¿Qué selección sustituiría a Irán en el Mundial?

Una vez, en el caso de hacerse efectiva la salida de Irán del Mundial, la FIFA tendría que buscarle una selección que ocupe su plaza. A esta Copa del Mundo se clasifican hasta ocho selecciones de Asia y, según el cupo otorgado a la Confederación Asiática, la mejor posicionada sería la selección de Irak, pendiente aún de jugar la repesca internacional el próximo 31 de marzo en Monterrey (México) contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el ‘play-off’ de la zona asiática. Antes de la renuncia de Irán, Irak ya denunció los problemas que, con motivo de la guerra, está teniendo para preparar esa repesca, situación que le hizo pedir el aplazamiento del partido hasta que la situación del país se relajase lo suficiente para centrarse en lo deportivo.

«Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos. Además, varias embajadas permanecen cerradas en estos momentos, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico, obtengan visas de entrada a México», dijo este miércoles la federación iraquí de fútbol en un comunicado en Instagram.

La otra selección con papeletas de jugar el Mundial en consecuencia, serían los Emiratos Árabes Unidos, el rival que perdió contra ellos en la última repesca. Es decir, si Irán abandona, Irak se clasificaría directamente y EAU jugaría su partido de repesca. La presencia de la selección iraní aún no está clara, y el condicionante de que los aficionados iraníes no puedan ir a Estados Unidos a apoyar a su selección al tener prohibida la entrada al país se suma a la lista de contras de seguir adelante. Un problema mundialista que provocaría una acción en cadena que cambiaría el panorama del torneo futbolístico más visto del planeta.