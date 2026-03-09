Irak pide a la FIFA aplazar su repesca del Mundial: «Queremos sacar a nuestros jugadores del país»

La selección masculina de fútbol de Irak ha solicitado a la FIFA un plan alternativo para poder disputar a finales de este mes de marzo la repesca del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ante la escalada de la guerra en Oriente Medio. Irak tampoco puede viajar a Estados Unidos al no tener visas; la selección árabe tendrá su campo de entrenamiento en Houston, Texas, lo que también complica un posible viaje de la selección iraquí.

Irak debe disputar la eliminatoria contra el ganador del partido entre Surinam y Bolivia en Monterrey (México) el próximo 31 de marzo con el objetivo de clasificarse para su primera Copa del Mundo desde 1986. Sin embargo, su preparación se ha visto sumida en el caos por la ampliación del conflicto en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este país a los de su entorno.

El espacio aéreo iraquí no se reabrirá hasta el 1 de abril, por lo que la mitad de la plantilla, que se encuentra en la capital Bagdad, no puede viajar.

Mientras tanto, el seleccionador, el australiano Graham Arnold, está atrapado en Dubái. «Por favor, ayúdennos con este partido, porque ahora mismo estamos luchando por sacar a nuestros jugadores del país», declaró Arnold en el medio austriaco APP.

Irak ha solicitado formalmente a la FIFA que posponga el partido tras rechazar la propuesta del ente rector del fútbol mundial de realizar un viaje por carretera de 25 horas a Turquía antes de volar a México para disputar el encuentro, según el diario The Guardian. El periódico también afirmó que varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de la selección iraquí aún no han recibido los visados para México. Otra de las consecuencias de la guerra, junto con el problema de la Finalissima, la cual estaba pensada jugarse en 18 días y está en duda, aun sabiendo que Qatar reanudará el deporte el próximo jueves.