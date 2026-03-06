A veces en la historia hay guerras que duran pocos meses y cambian rápidamente el mapa político. Pero también existen conflictos largos que parecen no tener fin. El que contamos a continuación es uno de esos conflictos. Y ahora es actualidad por la guerra que se acaba de iniciar entre Irán y Estados Unidos. La Guerra Irán-Irak es uno de esos casos de conflictos armados que duran muchos años y no cambian nada de nada.

Irán e Irak, un largo conflicto

Entre 1980 y 1988, dos países vecinos lucharon en un conflicto que terminó siendo uno de los más largos y sangrientos de Oriente Medio en el siglo XX. Lo curioso es que la guerra comenzó con la idea de ser breve. Irak pensaba que podría derrotar rápidamente a Irán. Sin embargo, el conflicto terminó durando casi una década.

El contexto antes del conflicto

Irán e Irak siempre han tenido una relación complicada, por su cercanía geográfica, por muchos intereses en común y por otros diversos parámetros. Ambos países están situados en una región muy importante para el comercio mundial de petróleo.

Además, comparten una frontera extensa que incluye zonas estratégicas como el río Shatt al-Arab. Este río conecta con el golfo Pérsico y es esencial para el transporte marítimo. Esta es la razón de que durante mucho tiempo Irán e Irak discutieron sobre quién debía controlar esa vía fluvial.

El acuerdo que intentó evitar la guerra

En 1975 los dos países firmaron el Acuerdo de Argel, que establecía que la frontera estaría situada en el centro del río. Es cierto que este acuerdo fue bien durante muchos años y bajaron las tensiones. Pero la cosa no duró y el equilibrio político cambió rápidamente.

La revolución iraní

En 1979 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Irán: la Revolución Islámica. El gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado tras meses de protestas y movilizaciones.

El nuevo líder del país fue Ruhollah Khomeini, que estableció un sistema político basado en principios religiosos. Este cambio político generó preocupación en varios países de la región.

El cálculo de Saddam Hussein

En Irak, el líder del país era Saddam Hussein, un viejo conocido del terrorista islámico Bin Laden, y protagonistas ambos de la guerra del golfo. Saddam veía la revolución iraní como una amenaza política y también como una oportunidad.

Pensaba que Irán estaba debilitado y que una invasión rápida podría darle ventaja. Además, quería recuperar el control total del Shatt al-Arab.

La invasión de 1980

El 22 de septiembre de 1980, Irak invadió Irán. Las fuerzas iraquíes cruzaron la frontera y atacaron varias ciudades cercanas, entre otras cosas el objetivo era ocupar territorios estratégicos y obligar a Irán a negociar.

Pero la guerra no se desarrolló como Irak esperaba, los iraníes se resistían bien.

La resistencia iraní

Irán movilizó a gran parte de su población para defender el país, miles de voluntarios se unieron al ejército y a las fuerzas revolucionarias.

En pocos años Irán logró recuperar gran parte del territorio que había sido ocupado. Pero la contienda siguió con muchas víctimas humanas.

Una guerra larga y destructiva

Durante varios años el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste. Las batallas causaban enormes pérdidas humanas, pero las fronteras apenas cambiaban. Las trincheras, los ataques directos y las largas ofensivas recordaban a conflictos anteriores como la Primera Guerra Mundial.

La guerra de las ciudades y el uso de armas químicas

A mediados de los años ochenta el conflicto empezó a afectar gravemente a la población civil. Ambos países comenzaron a lanzar misiles contra ciudades. Además, el ejército iraquí utilizó armas químicas en varias ocasiones.

Uno de los ataques más conocidos ocurrió en Halabja, donde miles de personas murieron. En la zona se considera Halabia como un desastre humano.

El final del conflicto

Después de ocho años de combates, ambos países estaban exhaustos y la guerra no tenía anuncios de acabar. Las pérdidas humanas y económicas eran enormes. En 1988 finalmente se aceptó un alto el fuego promovido por las Naciones Unidas.

La guerra terminó prácticamente sin cambios territoriales.

Las consecuencias

La guerra dejó cientos de miles de muertos y millones de heridos o desplazados. En el aspecto social y económico, las economías de ambos países quedaron muy debilitadas.

Además, el conflicto contribuyó a nuevas tensiones en la región. Solo dos años después Irak invadió Kuwait, lo que provocó otro gran conflicto internacional.

A modo de conclusión

La Guerra Irán-Irak fue uno de los conflictos más largos y destructivos de la historia reciente de Oriente Medio. Aunque terminó en 1988, sus consecuencias políticas y sociales se siguen sintiendo hoy. Se ha demostrado en la práctica que comprender este conflicto ayuda a entender muchas de las tensiones actuales en la región.

