Los arqueólogos no dan crédito: un radar satelital encuentra una megaestructura debajo de las pirámides de Egipto

Las pirámides de Egipto son uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad. Durante siglos, se han llevado a cabo multitud de estudios y excavaciones, pero, aún así, quedan muchas preguntas por responder. Una de las que más inquietud genera es cómo pudieron los antiguos egipcios levantar estas construcciones, teniendo en cuenta que los bloques de piedra podían llegar a pesar varias toneladas. Ahora, un equipo de investigadores italianos ha detectado varias estructuras subterráneas de gran tamaño bajo la pirámide de Kefrén, situada en la necrópolis de Guiza. Su construcción data del siglo XXI a.C. y alcanza los 143 metros de altura.

Para llevar a cabo el estudio, los científicos utilizaron la tecnología de Radar de Apertura Sintética (SAR), un sistema que envía pulsos electromagnéticos a la tierra con el objetivo de grabar su retorno una vez reflejado por la superficie y obtener así imágenes del área que ilumina. Sin embargo, los propios investigadores reconocen que los hallazgos no se basan en verificaciones in situ, sino en modelos matemáticos y en la interpretación de las imágenes, así que es pronto pata sacar conclusiones definitivas. En la misma línea, egiptólogos y geólogos señalan que las imágenes de radar pueden producir formas que aparentan ser estructuras artificiales.

Un hallazgo inaudito debajo de las pirámides de Egipto

El estudio, titulado «¿Qué se encuentra realmente debajo de las pirámides?» y firmado por Andrew Collins, analiza las sorprendentes afirmaciones del Radar de Apertura Sintética (SAR) sobre la posible existencia de megastructuras bajo la Segunda Pirámide de Guiza, atribuida al faraón Kefrén.

Según el equipo italiano, el análisis de estos datos habría permitido identificar cinco espacios verticales dentro de la pirámide, los cuales guardan una gran similitud con las conocidas cámaras de descarga de la Gran Pirámide. Además, encontraron ocho pozos cilíndricos que podrían alcanzar los 648 metros de profundidad. Estos pozos, dispuestos en dos filas de cuatro y orientados de norte a sur, convergerían en dos grandes cámaras cúbicas de unos 80 metros de ancho. A partir de estas imágenes, el equipo sugirió la posible existencia de una ciudad subterránea.

Sin embargo, diversos investigadores y divulgadores especializados han cuestionado la interpretación de los datos SAR, señalando inconsistencias y pidiendo mayor transparencia en la metodología utilizada. Algunos geólogos sugieren que las anomalías detectadas podrían corresponder a formaciones naturales, como fallas o cuevas que ya han sido identificadas debajo de las pirámides de Egipto.

A pesar de las dudas, Collins analiza posibles conexiones simbólicas y mitológicas. Destaca la existencia documentada de un complejo de cuevas bajo Guiza, redescubierto en 2008, y menciona antiguas tradiciones que hablan de lagos subterráneos. Estas referencias enlazan con mitos cosmogónicos egipcios, especialmente con la Ogdóada de Hermópolis, un conjunto de ocho deidades primordiales que representaban los aspectos fundamentales del caos previo a la creación.

La Ogdóada estaba compuesta por cuatro parejas divinas, cada una formada por un principio masculino y otro femenino, que simbolizaban la dualidad esencial del universo en su estado primigenio. Nun y Naunet representaban las aguas primordiales, el océano infinito y silencioso en el que todo permanecía latente antes de la creación. Heh y Hauhet encarnaban la infinitud, el tiempo sin límites y el espacio ilimitado que se extendía más allá de cualquier medida. Kuk y Kauket personificaban la oscuridad absoluta, la negrura anterior al surgimiento de la primera luz. Por último, Amun y Amaunet simbolizaban lo oculto y lo invisible, aquello que existe más allá de la percepción humana.

El autor también especula sobre una posible conexión con la cultura neolítica de Taş Tepeler, en Anatolia, al advertir similitudes en la arquitectura megalítica y la existencia de contactos culturales indirectos entre Anatolia y el valle del Nilo, apoyándose en hallazgos arqueológicos como las puntas de flecha tipo Helwan. Asimismo, menciona textos egipcios tardíos, como los Textos de Edfu y el Libro del Fayum, que describen civilizaciones primordiales y relatos de creación vinculados a aguas subterráneas.

«Debemos mantenernos extremadamente cautelosos, así como escépticos, ante las afirmaciones realizadas por el Khafre SAR Project respecto a lo que podría encontrarse bajo la meseta de Guiza. Dicho esto, conviene reiterar que la manera única en que el equipo interpreta las imágenes basadas en tecnología SAR sugiere que podrían haber identificado algo de gran valor para nuestra comprensión del pasado.

Las posibles conexiones entre las estructuras observadas, el ya conocido mundo subterráneo de cuevas en Guiza y los mitos cosmogónicos asociados a la Ogdóada (el grupo de las Ocho divinidades primordiales) convierten esta hipótesis en una posibilidad verdaderamente sugerente», concluyen los investigadores.

Si estas formaciones subterráneas hubieran sido efectivamente excavadas o modificadas por la mano humana, parece poco probable que pertenezcan a la época dinástica egipcia. La sospecha más sólida apunta a que podrían ser el resultado de actividades desarrolladas en la meseta por una cultura vinculada, de forma directa o indirecta, con el movimiento de Taş Tepeler en Anatolia», concluyen los investigadores.