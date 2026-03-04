Prohibido lavar el coche en Baleares este jueves

AEMET Baleares mantiene para este jueves la alerta amarilla por fenómenos costeros y precipitaciones que en el caso de Ibiza y de Formentera pueden convertirse en tormentas. Esta situación coincidirá con «niveles altos de polvo en suspensión» en todo el archipiélago.

La borrasca Regina hará acto de presencia este jueves en todas las islas del archipiélago balear. Lo hará con alerta amarilla por precipitaciones y por fenómenos costeros causados por el viento.

Se da la circunstancia de que estas precipitaciones que llegarán este jueves tras varios días sin llover coincidirán con el alto nivel de polvo en suspensión que afecta a las Islas Baleares durante toda la semana. Estos «altos niveles», según AEMET, se mantendrán durante este jueves.

Las consecuencias de esta situación se traducirán en las siempre molestas lluvias de barro que afectan a todas las superficies como los vehículos estacionados o la ropa. Por esta razón tampoco se aconseja dejar ropa limpia tendida.

Al detalle, la AEMET de Baleares concreta que las precipitaciones se darán especialmente en Ibiza, Formentera y Mallorca. Menorca, por su parte, será la isla donde se concentrarán los fenómenos costeros como consecuencia de la borrasca Regina.

La misma previsión anuncia que esta situación se mantendrá durante todo el jueves y que el viernes habrán desaparecido tanto las alertas por precipitación como el polvo en suspensión en niveles significativos. Por tanto, de repetirse las precipitaciones este viernes ya serán en todos los casos de «agua limpia», sin barro.

La lluvia de barro, también conocida como lluvia de fango o lluvia de sangre, es una variedad de lluvia (o cualquier otra forma de precipitación) que deposita sobre el suelo y otras superficies suficientepolvo mineral como para que se pueda apreciar a simple vista, dándoles la apariencia de haber sido salpicados por barro

Las temperaturas no experimentarán demasiados cambios, aunque pueden superarse los 22 grados.